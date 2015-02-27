金价收高 但2月跌幅为9月来最大

路透纽约/伦敦2月27日 - 金价周五反弹，因美国经济数据良莠不齐，降低对美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年升息的预期，但金价在2月跌幅仍将将创9月来最大，因美元持稳和欧洲股市处于数年高位。

金价从1月触及每盎司1,300美元以上的五个月高位下跌了大约7%，因美国升息预期损害黄金作为对冲风险工具的吸引力。

在1914GMT，现货金扭转之前跌势，升0.3%，报1,212.10美元。

美国4月期金收高3美元，报每盎司1,213.10美元。

现货金本周上升0.8%，但在2月下跌5.5%。

美元兑一篮子主要货币持稳，可望连升第八个月。

周五数据显示，美国第四季经济增速没有原先所想的快，且企业库存温和增长和贸易逆差扩大，不过，美国国内需求强劲擦亮经济前景。

“美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长2.2%，预估为成长2.1%，所以金市有一些回补空头，”RBC Capital markets贵金属市场策略师George Gero说，“可能将看到金价下周走高。”

2月美国消费者信心从11年高位回落，1月成屋销售升至一年半来最高。

“任何疲弱的经济数据将支撑美联储将保持低利率较长时间的观点，反之亦然，”法国兴业分析师Robin Bhar说，“总的来说，金价将保持在1,200/1,220美元区间内...投资者将继续留意美国经济数据，为市场未来方寻找线索。”

现货银升0.2%，报每盎司16.56美元。现货钯金涨1.1%，报每盎司815.95美元；现货铂金XPT=升0.9%，报每盎司1,183美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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