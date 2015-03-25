金价触及两周半高位 因德国数据提振欧元

路透纽约/伦敦3月25日 - 金价周三触及两周半高位，连升第六个交易日，因德国企业信心数据强劲，扶助欧元兑美元走强，且对美国很快会升息的预期降温。

欧元兑美元升0.4%，此前一调查显示德国企业信心高涨，助燃了对欧元区经济复苏增强的预期，且在美国公布了不及预期的耐久财订单后，欧元扩大涨幅。

1852 GMT，现货金升0.3%，报1,196.35美元，稍早触及3月6日来最高的1,199.70美元。

美国4月期金收涨5.60美元或0.5%，报每盎司1,197美元。

现货银劲扬5%，报16.96美元，盘中升至五周最高的17.11美元。

金价连升六日，为2012年8月来最长升势，因上周美联储主席叶伦对美国经济以及可能的升息论调谨慎。

叶伦将在周五1945GMT发表讲话。

贵金属交易商MKS周三在报告中指出，在目前的价格水准亚洲实货黄金需求减少，未像之前那样支撑市场。金价处于1,145-1,155美元左右时，亚洲实货黄金需求曾支撑市场。

现货铂金升0.5%，报每盎司1,142美元。现货钯金升0.2%，报每盎司763.50美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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