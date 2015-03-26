金价因也门遭空袭动摇投资人信心而上涨 但之后缩减涨幅

路透纽约/伦敦3月26日 - 金价周四在触及三周半高位后缩减涨幅，此前中东紧张局势升级刺激投资人转投黄金和德债等较低风险资产，股市受创。

银价升近3%，至逾五周高位，之后从高位回落。

在沙特及其盟国对也门实施了空袭，令市场担心中东能源运输可能受影响后，全球股市受压，油价大涨。美股之后出现反弹。

美元兑欧元之前下滑，但在纽约汇市反弹，因投资人认为央行货币政策对美元有利。

1847 GMT，现货金升0.6%，报1,195.25美元，稍早触及日高1,219.40美元。

美国4月期金收涨7.80美元，报每盎司1,204.80美元。

“如果中东局势没有改善，金价可能进一步走强，但如果出现改善，金价可能跌穿1,200美元，”德国商业银行商品分析师Daniel Briesemann表示。

金价连升七个交易日，为2012年8月来最长升势。

不过，投资人仍担心金市前景，全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust (GLD)持金量持续流出，周三减少0.2%，至743.21吨。

实货需求也在放缓，受金价上涨拖累。显示实货需求的中国黄金溢价降至约2-3美元，上周为6-7美元。中国为全球第二大黄金消费国。

现货银一度劲扬2.7%，但之后缩减涨幅，升0.5%，报16.93美元。

现货铂金升0.1%，报每盎司1,146.40美元。现货钯金升1%，报每盎司762.65美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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