金价连跌第二日 因美元上涨和公债收益率一度攀升

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透纽约/伦敦5月7日 - 金价周四连续第二日下跌，因美元上涨和公债收益率早盘攀升，削弱黄金的吸引力，美国升息时机的不确定也拖累金价走低。
1814 GMT，现货金跌0.8%，报每盎司1,182.31美元，连续第五日留守在关键水平1,200美元以下。
美国6月期金收低8.10美元，报每盎司1,182.20美元。
“实质收益率不断上升是目前金价疲弱的主要因素，”ABN Amro分析师Georgette Boele说。
欧洲国家公债和美国公债收益率不断上升，因油价不断走高令通缩忧虑缓解，且预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在今年稍晚升息。
由于投资黄金没有利息，美国公债和其他国家公债收益率上涨对金市不利。
10年期德债收益率周三触及年内高位，10年期美债收益率周四涨至五个月高位，但之后由升转跌。
一美国交易商表示，美元上涨扶助打压金价。
投资者关注周五公布的美国非农就业数据，该报告将为美国经济体质提供更多线索。
“在周五非农就业数据出炉前，金价继续下跌，”道明证券的全球金属(Global Metals)的董事和销售部主管Steve Scacalossi在市场报告中说。
“技术面来看，金市每日触及的日内高位也在下降，黄金的阻力位在大约1,193美元。”
如果美国非农就业数据强劲，将可能促使美联储提早升息，此举或损及黄金市场。
现货银跌1.3%，报每盎司16.29美元，现货铂金下滑1.1%，报每盎司1,129美元。现货钯金跌1.3%，报每盎司779美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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