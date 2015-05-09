金价小涨 因美国就业数据支撑了联储短期内不会升息的臆测

美国旧金山联储总裁称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约/伦敦5月8日 - 金价周五小涨，结束两日连跌，因美国3月就业数据被下修，支持了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)短期内不会升息的臆测。
数据显示，美国4月就业增长反弹，失业率降至近期年低位5.4%，暗示美联储仍可能在年内升息。
不过，3月就业岗位增幅被下修至仅8.5万，为2012年6月以来最小增幅。
经济数据喜忧参半使市场升息预期从最初的6月推迟至今年晚些时候。
1855 GMT，现货金上扬0.3%，报每盎司1,187.52美元。美国6月期金收涨6.70美元，报每盎司1,188.90美元。由于黄金没有利息，美国公债收益率上升的可能性可能重压金价。
“今日至关重要的非农就业数据暗示，短期内升息的可能性不大，”RBC Capital Markets的贵金属策略师George Gero表示。
Gero指出，就业数据引发过去两日金价下跌时纷纷建立新空头头寸的投资者回补空头。
就业数据公布后，美元指数缩减稍早的涨幅。美股上扬，因有迹象显示美国经济增长。
现货银上扬0.7%，报每盎司16.43美元。现货铂金升0.8%，报每盎司1,137美元。现货钯金急升2.5%，报每盎司796.75美元，稍早触及两个月最高801美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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