金价下滑 因股市走强和希腊可望达成债务协议

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透纽约/伦敦6月22日 - 金价周一下跌逾1%，因希腊债务磋商可能取得进展的迹象推高全球股市，限制对黄金的避险需求。
现货金下挫最多1.5%，至每盎司1,181.90美元的日内低位，1816 GMT，现货金下滑1.3%，报每盎司1,184.01美元。
美国8月期金收跌17.80美元，或1.5%，报每盎司1,184.10美元。
“市场一直存在一种潜意识，即希腊将达成协议。但如果希腊违约，到那时黄金将因其对冲最坏情况的传统功能被激发而上涨，”ETF Securities分析师Martin Arnold表示。
希腊提交新的改革提议以避免违约，市场寄望希腊仍可能和国际债权人达成协议，这提振全球股指上涨，降低投资者对诸如黄金和债券等避险资产的兴致。
希腊需要新的资金来偿还在6月30日到期的18亿美元国际货币基金组织(IMF)贷款，否则该国将可能违约。
美元兑一篮子主要货币攀升0.3%。
交易商表示，中国因假休市，也拖累黄金价格。
现货铂金跌至六年新低1,053.75美元。
现货银上涨0.8%，报每盎司16.19美元。现货钯金XPD=跌至2013年9月来最低的每盎司688.25美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。