金价上涨 因希腊债务违约忧虑打压全球股市

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约/伦敦6月29日 - 金价周一上涨，因希腊债务违约忧虑重创全球股市，抵消了投资人对金市较长期前景的不安。
美股跟随全球股市的跌势，因希腊逼近债务违约，而欧元兑美元从稍早大跌中反弹走强。
一希腊政府官员向路透表示，希腊周二将不会偿还到期的国际货币基金组织(IMF)的16亿欧元贷款。
金价一度升至近一周高位1,186.91美元，但之后回吐部分升幅。
1845 GMT，现货金升0.4%，报每盎司1,178.90美元，第二季势将下滑0.3%，为连跌第四个季度。
美国8月期金收高0.5%，报每盎司1,179美元。
大环境对金市仍相对不利，美国仍可能在今年升息，这会增加持有不生息黄金的机会成本。
全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Shares上周持金量增加9.5吨，为2月初来最大周度升幅。
现货钯金一度跌至两年低点663.25美元，第二季势将收挫9.2%，为连跌第二个季度。
现货银下跌0.6%，报每盎司15.67美元。
现货铂金微跌0.04%，报每盎司1,074.50美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。