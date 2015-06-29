金价上涨 因希腊债务违约忧虑打压全球股市

路透纽约/伦敦6月29日 - 金价周一上涨，因希腊债务违约忧虑重创全球股市，抵消了投资人对金市较长期前景的不安。

美股跟随全球股市的跌势，因希腊逼近债务违约，而欧元兑美元从稍早大跌中反弹走强。

一希腊政府官员向路透表示，希腊周二将不会偿还到期的国际货币基金组织(IMF)的16亿欧元贷款。

金价一度升至近一周高位1,186.91美元，但之后回吐部分升幅。

1845 GMT，现货金升0.4%，报每盎司1,178.90美元，第二季势将下滑0.3%，为连跌第四个季度。

美国8月期金收高0.5%，报每盎司1,179美元。

大环境对金市仍相对不利，美国仍可能在今年升息，这会增加持有不生息黄金的机会成本。

全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Shares上周持金量增加9.5吨，为2月初来最大周度升幅。

现货钯金一度跌至两年低点663.25美元，第二季势将收挫9.2%，为连跌第二个季度。

现货银下跌0.6%，报每盎司15.67美元。

现货铂金微跌0.04%，报每盎司1,074.50美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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