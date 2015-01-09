金价上涨 因美国就业数据公布后美元和股市下跌

路透纽约/伦敦1月9日 - 金价周五上涨，因在美国就业报告好于预期后，美元和欧股下跌。金价将在四周内首周上升，因希腊政治不确定性提振避险的黄金需求。

美国就业数据公布后，现货金扩大升幅，至每盎司1,221.30美元日内高位，距离周二触及1,222.40的三周高位不远。在1935 GMT，现货金涨0.8%，报每盎司1,218.40美元。

美国2月期金升0.6%，收报每盎司1,216.10美元。

现货金本周势将上涨2.5%，结束之前三周跌势，主要因为全球股市在今年第一周下跌，因担心希腊将可能退出欧元区。

美元指数下滑0.4%，欧股.FTEU3也下跌，此前美国公布12月非农就业岗位增幅大于预期，失业率下跌0.2个百分点，至六年半低位5.6%，但平均时薪下滑，令就业报告失色不少。

尽管近期就业市场改善，但投资者仍然关注周三美联储会议记录显示对升息保持耐心的事实。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦强调美联储对何时升息保持耐心，且美联储的耐心不仅是在首次升息时间上，也在之后的升息上。

“金价在1,200/1,230美元狭窄区间得到支撑，因为人们有些担心低通胀压力将促使美联储不会很快升息，”荷银分析师Georgette Boele说。

在实货市场，在2月农历新年假期前，中国近几周已经出现强劲的需求。

现货银涨0.5%，报每盎司16.39美元。现货铂金上扬0.8%，报每盎司1,224.75美元。现货钯金涨1.6%，报每盎司799.97美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。