铂金重挫 因南非矿工接受资方薪资提议

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
* 铂金骤降50美元,Lonmin矿工周四将复工
* 铂金录得自3月来最大两日跌幅
* 黄金承压,但美联储放宽政策举措料提供支撑
路透纽约9月18日电---铂金周二急跌2%,因有消息称,南非Lonmin (LONJ.J)铂金矿罢工的矿工接受资方提出的薪资提议,可能在周四复工.
本日稍早,铂金多数走高,但在Lonmin旗下Marikana矿的劳资双方达成协议的消息发布後不到10分钟,铂金价格骤降50美元,降幅为3%.
铂金录得自3月来最大两日跌幅,因全球最大铂金生产商Anglo American Platinum(AMSJ.J)也表示,旗下受罢工影响的Rustenburg地区的铂金矿已恢复生产.
南非的消息来得太快,且在某种程度上有些令人意外,这拖累金价从高位回落,日内仅小涨.
Integrated Brokerage Services LLC的贵金属交易商部门主管Frank McGhee表示,"铂金涨势可能已经结束,至少在短期内是如此."
1832 GMT,现货铂金(白金)急跌2.2%,至每盎司1,623.75美元,过去两天累积下跌4.5%.
美国铂金期货成交放量.根据汤森路透提供的初步数据,NYMEX所有铂金合约的总成交量接近22,000口,较30日均值的高出约30%.
分析师称,铂金价格很容易出现回调,因全球工业需求疲弱,但南非铂金矿的劳资问题悬而未决应会支撑价格.
现货钯金跌1.7%,至661.75美元.
黄金小幅收涨,盘初升至六个月高位,从上一日因原油重挫引发的跌势中反弹.
现货金小涨0.3%,报每盎司1,765.95美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金结算价上扬0.60美元,报每盎司1,771.20美元.成交量较30日均值高约10%.
分析师称,市场对美联储第三轮购债计划的有效性持谨慎态度,这限制金价涨幅.
其他贵金属方面,现货银升1.1%至每盎司34.57美元.(完)
--编译 母红;审校 李军
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