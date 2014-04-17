铂金走低 因南非矿商同意涨薪缓解供应忧虑

* 南非矿商同意涨薪，以结束罢工

* 黄金跌至1,300美元以下，容易进一步下滑

* SPDR黄金持有量减少8.39吨，为12月底以来最大单日净流出

* 周五为耶稣受难日假期，美国贵金属市场休市

路透纽约/伦敦4月17日 -铂金价格周四下跌至逾两周最低，逆转盘初的涨势，因南非最大的铂金生产商同意给矿工涨薪，以结束持续了13周的罢工。罢工导致铂金产量受限。

Anglo American Platinum Ltd (AMSJ.J)和Impala PlatinumHoldings Ltd(IMPJ.J)表示，提出了一项罢工和解建议，以结束人们记忆中南非历史上持续时间最长、造成损失最大的矿业罢工。

南非铂金产量占全球总产量的40%。

1844 GMT，现货铂金下跌1%，报每盎司1,418美元，扭转在消息公布前的涨势。

纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金合约收跌9.10美元，报每盎司1,428.70美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约30%。

本年迄今，铂金仍上涨3.5%，主要受助于罢工忧虑和全球汽车需求改善迹象。

现货钯金也逆转早盘的涨势，下跌0.4%，报每盎司795美元。

美国贵金属市场将在周五休市，因耶稣受难日假期。

铂金群金属（PGMs）价格下跌，也拖累黄金和白银走低。

现货金下跌0.6%，报每盎司1,295.01美元。纽约商品期货交易所(COMEX)-6月期金下跌9.60美元，收报每盎司1,293.90美元。

分析师表示，黄金价格跌至心理关口1,300美元以下，引发动能投资者进一步卖出。

“黄金短期可能容易进一步下跌，”汇丰贵金属分析师James Steel说。

投资需求减少的迹象重压金价。周三，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量减少8.39吨，至798.43吨，为去年12月底以来最大单日净流出。

现货银持平在周三收报的每盎司19.60美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。