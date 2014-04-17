铂金走低 因南非矿商同意涨薪缓解供应忧虑

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
* 南非矿商同意涨薪，以结束罢工
* 黄金跌至1,300美元以下，容易进一步下滑
* SPDR黄金持有量减少8.39吨，为12月底以来最大单日净流出
* 周五为耶稣受难日假期，美国贵金属市场休市
路透纽约/伦敦4月17日 -铂金价格周四下跌至逾两周最低，逆转盘初的涨势，因南非最大的铂金生产商同意给矿工涨薪，以结束持续了13周的罢工。罢工导致铂金产量受限。
Anglo American Platinum Ltd (AMSJ.J)和Impala PlatinumHoldings Ltd(IMPJ.J)表示，提出了一项罢工和解建议，以结束人们记忆中南非历史上持续时间最长、造成损失最大的矿业罢工。
南非铂金产量占全球总产量的40%。
1844 GMT，现货铂金下跌1%，报每盎司1,418美元，扭转在消息公布前的涨势。
纽约商业期货交易所(NYMEX)7月铂金合约收跌9.10美元，报每盎司1,428.70美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约30%。
本年迄今，铂金仍上涨3.5%，主要受助于罢工忧虑和全球汽车需求改善迹象。
现货钯金也逆转早盘的涨势，下跌0.4%，报每盎司795美元。
美国贵金属市场将在周五休市，因耶稣受难日假期。
铂金群金属（PGMs）价格下跌，也拖累黄金和白银走低。
现货金下跌0.6%，报每盎司1,295.01美元。纽约商品期货交易所(COMEX)-6月期金下跌9.60美元，收报每盎司1,293.90美元。
分析师表示，黄金价格跌至心理关口1,300美元以下，引发动能投资者进一步卖出。
“黄金短期可能容易进一步下跌，”汇丰贵金属分析师James Steel说。
投资需求减少的迹象重压金价。周三，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量减少8.39吨，至798.43吨，为去年12月底以来最大单日净流出。
现货银持平在周三收报的每盎司19.60美元。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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