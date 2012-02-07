金价上涨1.5% 因对希腊救助协议的乐观人气

* 黄金上涨,受对希腊救助协议将达成的预期提振

* 希腊救助方案会议推迟至周三,但黄金仍守住涨势

* 金价在早盘时一度滑至近两周低位

* 市场关注:周三希腊政治领导人会议

路透纽约/伦敦2月7日电---黄金价格周二上扬1.5%,此前有关希腊救助协议将会达成的预期令美元兑欧元骤跌.

黄金早盘曾因投资者担心希腊情势而下跌,但随後反弹并录得两周来最高单日涨幅,因希腊政府正准备推行一系列所需的改革,以图确保新救助资金.

救助计划将使得希腊政府愈发接近能够避免无序违约,这提振了黄金对冲通胀的魅力.

"如果协议无法达成,那麽欧洲央行(ECB)将在货币化问题上采取更为激进的措施,并创建信贷以将银行体系同无序违约隔绝开来."TEAM Asset Strategy Fund基金经理James Dailey称.

"目前基本上这对黄金构成了双赢局面."他说.

1835GMT时,现货金上涨1.6%,报每盎司1,746.09美元,稍早曾跌至1,709.29美元的低位,接近两周低点.

美国4月期金结算价上涨24.40美元,报每盎司1,749.30美元.

现货银攀升1.8%,报每盎司34.24美元.

黄金在去年12月经历大幅下跌之後,今年迄今已上涨了约10%.上月美国联邦储备理事会(美联储, FED)表示将在2014年底前保持近零利率不变,并准备好开展下一步经济刺激政策,黄金随即大涨.

希腊政府官员表示,该国政府正在准备关於1,300亿欧元外部援助计划的协议文本,该文本需要提交给政治领导人以供批准.

"如果目前希腊问题得到解决,那麽黄金将可能受益."法国巴黎银行分析师Anne-Laure Tremblay说.

Tremblay表示,若各方无法达成救助协议,希腊料将违约.如果这一事件当真发生,或者市场感知事件将会发生,则可能会触发投资者对各类资产结清头寸,其中包括黄金.

有关希腊问题的乐观情绪提振欧元升至约八周高位.

若浏览各资产回报率图表,请点选(link.reuters.com/muc46s)

**中国对黄金买兴渐浓**

香港政府统计处(www.censtatd.gov.hk)的数据显示,2011年全年香港流入中国大陆的黄金数量较前一年大增逾两倍.

太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)表示,鉴於全球经济脆弱的状况和地缘风险升级,投资者应降低对股票的配置,并选择黄金和原油等"特定商品".

其他贵金属方面,现货铂金上涨1.4%,报1,645.24美元,现货钯金微涨0.2%,至704.22美元. (完)

--编译 洪曦;审校 李军

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