《RUSSELL专栏》金矿削减成本 暗示金价还没有跌到头

图中为在德国慕尼黑ProAurum拍到的金砖。 REUTERS/Michael Dalder

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell；编译 王丽鑫/许娜/张若琪

路透澳洲朗塞斯顿7月21日 - 黄金和铁矿石与煤矿有什么共同点？这三者都在经历结构性供应过剩、需求疲软，以及矿商大举削减支出的局面。

周一发生的小规模瞬间暴跌，虽然在交投清淡的亚洲交易早盘将美国主力期金合约GCv1打至每盎司1,088美元的五年低点，但基本上并不是什么了不得的事，除非你把它放到一个更大范围的环境里来看。

黄金市场的整体形势就是，自从现货金在2011年9月触及每盎司1,920.30美元的高位，此后需求一路下滑而供应上升。

这种简单的动态，最能说明黄金为什么会将2001-2011年长达10年牛市的涨幅回吐掉大约半数。

汤森路透黄金矿业服务公司(GFMS)的数据显示，2011年黄金市场供应共计短缺154.1吨，到2012年时缩窄至77.9吨，到2013年则变成过剩248.7吨，到去年过剩幅度增至358.1吨。

虽说市场供应过剩日益加剧不能完全归咎于矿商，但其供应量的确呈上升趋势，GFMS数据显示，2011年矿商供应规模为2,845.9吨，去年已达3,129.4吨。

目前预计矿商供应将开始减少，今年料降至3,124.7吨，2016年和2017年分别降至3,057吨和2,970.3吨。

这大致反映出，矿商关闭那些成本较高的矿山，同时削减勘探支出并限制新项目上马，以应对金价低迷。

GFMS预测采用的方法比较完善，过去的准确度也比较稳定，但它与所有预测一样，还是要假设其他条件保持不变，因此通常也会存在风险。

**成本下降导致价格下跌**

供应面带来的主要风险在于，矿商能够控制成本，降低行业成本曲线，从而允许价格在缺少需求面因素支撑的情况下下跌。

这就是为什么金价可能会步铁矿石和煤炭的后尘，只是跌幅没有那么大。

我们看到，当铁矿石和煤炭价格下跌时，矿商的普遍反应是增加产量并削减成本。

他们认为，通过降低单位成本，公司就能安然度过低价时期。

而实际上，市场已经供应过剩的情况会加剧，行业成本曲线降低只是允许价格以同等幅度下跌罢了。

作为地区性价格指标，纽卡斯尔(纽卡素)港口现货动力煤价格自2011年以来已下跌过半；同期现货铁矿石价格跌势更为惨烈，较2011年初所创纪录高位下跌了近四分之三。

虽然金价也几近腰斩，但较丰厚的利润为矿商提供了缓冲，而且成本问题是最近才成为人们最关注的问题。

与铁矿石和煤炭矿商一样，黄金矿商高管长时间以来或许也认为，金价可能不会再跌到哪儿去，很快就会在需求带动下反弹。

但由于需求尚未升温，黄金矿商将寻求削减成本。他们已经这么做，而且可能变本加厉。

根据花旗集团的数据，截至2014年3月的一年，黄金生产总成本下降23%，至每盎司1,331美元。

若说这个跌幅听起来相当大，就想想一些大金矿商近来公布的数据吧。

纽蒙特矿业(Newmont Mining)(NEM.N)今年第一季黄金综合持续成本为每盎司849美元，低于上年同期的1,034美元。

Barrick Gold(ABX.TO)去年综合持续成本为每盎司864美元，低于公司预测的890-920美元。

澳洲Newcrest Mining(NCM.AX)第一季综合成本为每盎司946澳元(700美元)，较2014年同期的963澳元下降。

这样的结果不足为奇，且显示矿商在减产前可能而且也会先削减成本。

综合持续成本包括持续资本支出、间接成本和经常费用，澳洲矿产协会对此数字的定义旨在反映“金矿开采的完整边际成本”。

尽管长期来说不可行，但综合持续成本中的某些成本项目是可斟酌的，从而让企业即便在蚀本经营的情况下，还能继续生产。

铁矿石和煤炭市场显示的情况是，这一过程持续时间可能远比多数分析师认为的要久；而矿商在痛苦过程中采取最后一步，即关门大吉之前，或许仍能够经受住极大的财务困厄。

金价或许很有理由止跌并开始回升，但这些理由中不太可能包括采矿供应成本。(完)

(译文审校 郑茵/张荻/徐文焰)

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