黄金下跌 关注ETF黄金持仓量减少

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
* 因伦敦市场休市，纽约市场交投清淡
* 欧洲央行总裁德拉吉称将央行准备再度采取行动
* 黄金支持上市交易基金(ETF)黄金持仓量继续减少
路透纽约/伦敦5月6日 - 黄金价格周一在交投清淡中下跌，因黄金支持上市交易基金(ETF)黄金持仓量继续减少，且上周美国就业数据令人鼓舞，投资人仍在考量黄金作为对冲通胀工具的吸引力。
英国市场因假期休市，美国市场成交量远低于平常。
黄金市场基本没有理会欧洲央行总裁德拉吉的讲话。德拉吉重申，如果欧元区经济进一步恶化，欧洲央行准备再次降息。上周，欧洲央行将利率降至纪录低位。
黄金支持上市交易基金(ETF)黄金持仓量继续减少，但跌势似乎有所缓和。全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust称，周五黄金持仓量减少3.6吨。
1751 GMT，现货金跌0.1%，至每盎司1,468.70美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)6月黄金期货升3.80美元，结算价报每盎司1,468美元，路透初步数据显示，成交量略多于80,000口，较30日均值低约65%。
现货银跌0.5%，报每盎司23.96美元。现货铂金涨0.5%，至每盎司1,502.74美元，现货钯金升0.6%，至694.47美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1468.00 3.80 0.3 1463.80 1478.40 74,360
COMEX白银期货 23.936 -0.058 -0.2 23.820 24.365 125
COMEX铂金期货 1507.70 6.50 0.4 1491.80 1509.00 3,629
COMEX钯金期货 697.10 3.80 0.5 690.15 697.50 1,216
现货金 1468.70 -1.50 -0.1 1465.43 1478.45
现货银 23.960 -0.120 -0.5 23.870 24.420
现货铂金 1502.74 6.74 0.5 1493.50 1507.50
现货钯金 694.47 3.97 0.6 692.25 694.76(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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