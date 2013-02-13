金价从六周低点反弹 钯金创下17个月高位

路透纽约/伦敦2月12日 - 金价周二从六周低点反弹收平,因美元下滑,而钯金则触及17个月高位,因基金追捧.

七国集团(G7)周二发表声明称,财政和货币政策绝不能用于令货币贬值.G7重申决心由市场决定汇率,并称会紧密商讨,避免可能影响经济和金融稳定的汇率无序和过度波动.之后,美元兑欧元和日圆下滑.

现货金一度挫至1,638.82美元的1月4日来低点,在G7发布声明提振贵金属吸引力后,金价创下1,663.81美元的日高.

1930GMT,现货金徘徊在1,650美元附近,周一尾盘报1,649.36.

交易商表示,中国和部分亚洲国家农历新年令实货需求及期货市场成交减少.

现货钯金大涨近2%,报772美元,为2011年9月5日来最高,之后缩减涨幅,尾盘报768美元附近,周一尾盘报756美元.

现货铂金升1.6%,报1,712.49美元.(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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