黄金录得1月来最大单周升幅 因冀望美联储将再推刺激举措

* 金价在连升七日後稍作喘息

* 对美联储再推刺激举措的冀望带动金价本周收涨

* 铂金8月迄今上扬9%;南非紧张局势仍未缓解

路透纽约8月24日电---金价周五收盘基本持稳,市场在周四升至四个月高位後稍作喘息,对美国联邦储备委员会(美联储)再推货币刺激举措的希望重燃,推动金价周四攀升.

铂金连续第二周劲扬,涨幅达5%,本月迄今累积上涨9%,之前,南非铂金矿爆发劳工骚乱,导致44人死亡.南非的铂金产量占全球总产量的约80%.

金价本周上扬3.4%,为1月最後一周来的最大单周涨幅,受周三公布的美联储8月会议记录提振.会议记录显示,除非经济状况大幅好转,美联储准备"很快"推出新一轮刺激举措.

新一轮量化宽松引发市场担忧通胀将进一步攀升.过去四年间推出的前两轮量化宽松使金价翻番.

上述消息推动金价突破自5月中以来一直深陷其中的近100美元的区间,并自3月以来首次升穿200日移动均线.不过,黄金相对强弱指标暗示,七日连涨後,市场可能超买.今日,七日连涨告终.

1822 GMT,现货金跌0.03美元,报每盎司1,670.01美元.周四触及4月以来最高1,674.80美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金收跌0.1美元,报每盎司1,672.90美元.路透初步数据显示,成交量较30日均值低约35%.

现货铂金上涨0.5%,报每盎司1,545.49美元,脱离周四触及的四个月高位1,558.49美元.

全球最大铂金生产商Anglo American Platinum (AMSJ.J)周五表示,旗下南非铂金矿Thembelani的100名工人拒绝下矿,显示劳工的不满情绪仍未得到控制.

现货银上扬0.4%,报每盎司30.64美元.现货钯金跌0.2%,报每盎司648.47美元. (完)

--编译 母红; 审校 李军

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