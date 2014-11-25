金价受美元下滑带动小涨 市场关注瑞士的央行黄金储备全民公投

路透纽约/伦敦11月25日 - 黄金价格周二小涨至略高于每盎司1,200美元，因在数据显示美国消费者信心下降，抵消了美国经济成长数据优于预期的影响后美元走软。

在美国COMEX期权到期后，以及周四美国感恩节假期和周日瑞士举行央行黄金储备全民公投前，市场缺乏方向。

美元指数.DXY跌0.3%，扭转美国公布国内生产总值(GDP)数据后的短暂升势。

美国商务部美周二公布，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.9%(预估为成长3.3%，前值为增长3.5%)；第三季GDP平减指数为上升1.4%(预估为升1.3%)，前值为升1.3%。

但美国经济谘商会公布，11月美国消费者信心指数降至88.7，为6月以来最低。10月消费者信心指数由94.5下修为94.1。此前路透访问分析师的预估中值为96.0。

2111 GMT，现货金XAU=升0.4%，报每盎司1,202.10美元，仍离上周五触及的三周高位1,207.70美元不远。

美国期金GCcv1收报每盎司1,197.1美元，升0.1%。

瑞士将在11月30日举行全民公投，意在阻止瑞士央行减少黄金持有量并要求黄金占资产组合比重至少为20%，上月为8%。

市场相信若购买黄金提案获得通过，金价或受到提振，不过最新民意调查显示，该提案的支持率已下滑到38%。

其他贵金属方面，现货铂金XPT=大涨2.1%，报每盎司1,226.0美元。现货钯金XPD=上扬0.4%，报每盎司797.25美元。现货银XAG=升1.4%，报每盎司16.76美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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