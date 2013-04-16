现货金创纪录最大单日跌幅 投资者仓皇出清

* 现货金创纪录最高单日跌幅

* 美国波士顿爆炸案新闻促使短暂反弹，但随后进一步下跌

* 对央行出售黄金和美联储降低货币刺激力度的担忧构成打压

* 黄金ETF持金量降至一年多最低

* 关注：美国周二公布CPI数据

路透纽约/伦敦4月15日 - 黄金价格周一大跌125美元，创下纪录最高单日跌幅，因黄金表现接连数月令人失望促使投资者齐齐结清多头仓位。

周一9%的跌幅创下1983年以来最大单日百分比跌幅，而且几乎是上周五跌幅的两倍。大宗商品全线走低，但均不及金银价格跌势惨重，金价触及两年低点，银价重挫11%。

金价暴跌令许多投资老手都始料不及。周一跌势超过1980年1月22日所创的之前单日跌幅纪录。

影响金市的宏观经济因素过去一周并无突然改变，尽管今年在美股等投资上涨之际，多项因素抑制金价上涨。

尽管上周塞浦路斯央行可能出售黄金为救助注资的消息令金价跌穿重要的1,500美元关口，但没有什么分析师预计可能引发一轮其他官方抛售黄金。

“塞浦路斯拟出售黄金所带来的压力是因素之一，而一旦一只鸡开始跑出鸡舍，所有的都会慌忙出逃，”加拿大经纪商W.D. Latimer Co. Ltd.的交易主管Robert Richardson表示。

最大的疑问是金市12年连涨是否就此告终。金价触及2011年2月来最低，自2008年经济危机以来的涨幅已回吐近半，目前水准较2011年9月所创的纪录高位1,920.30美元低约550美元。

现在比上述纪录高位低30%，远远超过了被视为熊市标志的20%跌幅。

近期美联储官员看来快将决定开始缩减购债的迹象也帮助金市确立负面基调，尽管还未如市场担心的出现通胀情况。

现货金低见每盎司1,336.04美元，1931GMT小幅回升至1,347.29美元，跌8.9%，为1983年以来最大单日跌幅。

美国6月期金结算价下跌140.30美元，报1,361.10美元。路透初步数据显示，交易量触及纪录高位，超过70万口，几乎相当于30日均值的四倍。

周一午盘时段黄金因波士顿马拉松爆炸事件缩减部分跌幅，不过尾盘进一步下跌。

金市投资者出逃打击整体大宗商品市场和金融市场。美股创下11月以来最大跌幅，部分因商品相关类股下跌。不过周一道琼工业指数下跌之前数日，曾触及纪录高位。

周一稍早公布的中国数据令人失望，给投资者另一理由减持的理由，美股和包括石油和铜在内的其他工业商品均下跌。

**基金平仓带来压力**

Marex Spectron贵金属部主管David Govett表示，各方都在轧平仓位，包括上市交易基金(ETF)、投机客、甚至是中国和印度的实货黄金持有者。

“市场人士目前只想着一件事...让我出去，”他称。

金价暴跌打压金矿股，全球最大的黄金生产商--加拿大的Barrick Gold股价(ABX.TO)下挫10%。

长期投资黄金的对冲基金经理John Burbank周一表示，近期金价大跌让许多投资者感到意外，因为经济形势改善提升通胀预期。

投资者削减对黄金的曝险，全球最大黄金ETF的黄金持仓量均降至2012年初以来最低。

交易员还指称，投资于黄金上市交易基金(EFT)，尤其是SPDR Gold Trust(GLD.P)的知名对冲基金平仓也是原因之一。SPDR Gold Trust在2月资金流出规模创单月纪录最大。

SPDR Gold迄今最大的股东Paulson & Co本月稍早对客户表示，其黄金基金第一季录得两位数的亏损。

随着日圆兑美元从四年低点反弹，日圆利差交易逆转也导致一些投资者抛售黄金。

美国大型金币交易商Manfra, Tordella & Brookes执行长Ray Nessim对路透表示，散户投资者在较低价位大举买进金币。

其他贵金属方面，现货银跌11.8%至每盎司22.81美元，现货钯金跌7.8%至652.72美元，现货铂金跌6%至1,396.24美元，距离今年稍早触及的高位跌20%，濒临熊市边缘。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1361.10-140.30 -9.3 1335.10 1495.00 657,904

COMEX白银期货 23.361 -2.970 -11.3 22.535 26.045 192,837

COMEX铂金期货 1424.80 -71.10 -4.8 1397.10 1488.00 27,448

COMEX钯金期货 667.00 -42.10 -5.9 652.45 709.85 13,637

现货金 1347.29-131.06 -8.9 1338.26 1495.16

现货银 22.810 -3.040 -11.8 22.600 26.080

现货铂金 1396.24 -88.76 -6.0 1400.50 1485.50

现货钯金 652.72 -55.28 -7.8 655.77 704.00 (完)

(编译 李爽; 审校 程琳)

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