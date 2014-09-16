金价在美联储发布政策声明前上扬 因美元走软和油价上涨

美国财长称特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透纽约/伦敦9月16日 - 金价周二上扬，因美元走软和油价急升，促使金市投资者在美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布备受关注的政策声明前回补空头头寸。
银价跑赢金价，因技术指标显示，周二上扬使银市脱离超卖状态。
美联储今日开始为期两天的政策会议，将在周三公布政策声明。部分分析师认为，美联储可能在声明中暗示，可能在明年年中前升息。目前，多数决策者预计将在明年年中开始升息。
尽管周二上扬，但金价较八个月低位高不到10美元，投资者在等待美联储下次升息时间的线索时，不愿大举押注。
交易商称，近期价格回落并未能吸引来自亚洲地区的强劲实货需求。亚洲是全球最大的黄金消费地区。
1953 GMT，现货金XAU=上扬0.2%，报每盎司1,235.29美元。
美国COMEX-12月期金GCZ4收涨1.60美元，报每盎司1,236.70美元。
上海黄金交易所纯度为99.99%的黄金交易量周一触及两周高位。实货黄金溢价攀升至约每盎司4-5美元，上周为2-3美元。
黄金租赁成本周二降至去年4月以来最低，反映金矿商和市场人士对冲黄金价格波动风险的兴趣不高。
现货银XAG=上扬0.6%，报每盎司18.68美元。路透数据显示，14日相对强弱指标(RSI)周二升至31.3，周一为25。RSI低于30，表示超卖。
现货铂金XPT=上涨0.2%，报每盎司1,362.74美元。现货钯金XPD=攀升0.6%，报每盎司839美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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