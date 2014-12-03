黄金价格上涨1% 因油价上扬促使投资者回归金市

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约/伦敦12月3日 - 金价周三上涨1%，持于每盎司1,200美元上方，受助于油价上涨促使投资者调整持仓，基本未受美元强劲的影响。
“出脱该金属的兴趣减弱...我们看到美元上涨，股市上扬，美债收益率(殖利率)走强，但黄金仍然受到良好支撑，正如周一一样，触发大量止损买单，”Saxo Bank高级经理Ole Hansen称。
现货金XAU=在波动中升至每盎司1,214.50美元的日高，2026 GMT时上涨0.9%报1,209.11美元。美国期金GCcv1升0.8%，结算价报每盎司1,208.40美元。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR(GLD)周二黄金持仓量增加2.4吨。
“中期至长期的主要影响因素是美国经济复苏，以及预期明年进行的升息，这应会抑制投资者对黄金的需求，”Julius Baer分析师Carsten Menke称。
美元指数.DXY升至逾五年半高位，限制周三黄金涨势，而且美债收益率和欧洲股市亦上扬。
现货铂金(白金)XPT=涨0.6%至每盎司1,219.00美元。现货银XAG=跌0.5%，报每盎司16.35。现货钯金XPD=下滑0.4%，报每盎司795.47美元。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李军)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。