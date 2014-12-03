黄金价格上涨1% 因油价上扬促使投资者回归金市

路透纽约/伦敦12月3日 - 金价周三上涨1%，持于每盎司1,200美元上方，受助于油价上涨促使投资者调整持仓，基本未受美元强劲的影响。

“出脱该金属的兴趣减弱...我们看到美元上涨，股市上扬，美债收益率(殖利率)走强，但黄金仍然受到良好支撑，正如周一一样，触发大量止损买单，”Saxo Bank高级经理Ole Hansen称。

现货金XAU=在波动中升至每盎司1,214.50美元的日高，2026 GMT时上涨0.9%报1,209.11美元。美国期金GCcv1升0.8%，结算价报每盎司1,208.40美元。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR(GLD)周二黄金持仓量增加2.4吨。

“中期至长期的主要影响因素是美国经济复苏，以及预期明年进行的升息，这应会抑制投资者对黄金的需求，”Julius Baer分析师Carsten Menke称。

美元指数.DXY升至逾五年半高位，限制周三黄金涨势，而且美债收益率和欧洲股市亦上扬。

现货铂金(白金)XPT=涨0.6%至每盎司1,219.00美元。现货银XAG=跌0.5%，报每盎司16.35。现货钯金XPD=下滑0.4%，报每盎司795.47美元。(完)

(编译 王丽鑫；审校 李军)

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