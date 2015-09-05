金价势将连跌第二周 美国就业数据未能缓和近期升息不确定性

路透纽约/伦敦9月4日 - 金价周五下跌，势将连跌第二周，此前美国公布的非农就业数据未能缓和围绕美国联邦储备委员会(FED/美联储)短期内升息前景的不确定性。

美国劳工部周五公布，8月非农就业岗位增加17.3万，低于7月上修后的24.5万。

不过失业率降至近七年半最低，且薪资增长加速，令美联储仍有可能在本月稍晚升息。

1849 GMT，现货金下跌0.4%，触及1,120.80美元。美国12月期金收挫0.3%，报每盎司1,121.40美元，势将连跌第二周。

“总的来说，我认为就业数据偏向较好的一面，尽管非农就业岗位数据较弱，但失业率下滑、平均时薪增加且上修了前两个月的数据，”荷银分析师Georgette Boele表示。

一美联储政策制定者表示，美国就业市场数据“良好”，没有改变货币政策前景。

数据公布后，全球股市下挫，美元兑其他主要货币有涨有跌。

中国市场因公众假期休市，中国买家离场也令金价承压。下周一美国市场将因劳工节假期休市。

其他贵金属中，现货银回落1.8%，报每盎司14.51美元。现货铂金挫1.3%，报每盎司987.74美元。现货钯金上扬0.8%，报每盎司577.50美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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