铂金录得七日连涨 南非矿工罢工引燃供给紧张忧虑

* 铂金价格连续第二天高于黄金

* 过去七个交易日以来,铂金涨幅为9%

* 铂金相对强弱指标显示市场超买

路透纽约1月16日 - 铂金价格周三实现连续第七个交易日上涨,受助于强劲的对冲基金买盘,此前南非爆发矿工危机,引发市场担心供给短缺.

铂金(白金)价格亦连续第二天高于黄金.南非矿企Anglo American Platinum(AMSJ.J)称将关闭两处矿山,并裁员14,000人.此举预计将令2013年铂金市场的供给短缺状况更为严重.由于自动催化剂需求较高,市场供给已经紧张.

来自对冲基金和基金经理的买盘已经让铂金在过去七个交易日里大涨了9%,令市场进一步深入超买区域.1月迄今,美国EFTS Platinum Trust(PPLT.P)铂金持仓量也上涨.

Johnson Matthey USA贵金属部门总经理Tim Murray称,基金仍认为铂金相当便宜,鉴于南非发生的事.

"如果铂金价格先行回落,然后再度反弹,我不会感到意外.它的走势将会非常波动,"Murray称.

1902GMT,现货铂金上涨0.4%至每盎司1,685.52美元,徘徊在周二创下的三个月高位1,699.50美元附近.

从技术图表上看,现货铂金的相对强弱指标从上周五的67上涨到了77.通常分析师认为70以上属于超买区域.

Amplats矿工将从周三夜里开始结束非法罢工,并希望通过谈判来防止进一步行动,但铂金市场基本忽略了该消息.

现货钯金劲升2%至每盎司722.50美元.

黄金价格微涨0.2%,至每盎司1,682美元,铂金系金属涨势令其表现相形见绌.

纽约商业期货交易所(NYMEX)美国2月黄金期货下跌0.70美元,至每盎司1,683.20美元,成交量和其250日均值走势一致.

黄金和铂金周二实现3月以来首次平价.

年初至今,黄金涨幅为0.3%,远不及同期内铂金的升幅10%.

消息称德国央行计划将目前存放于美国联邦储备委员会(美联储)和法国央行的数百吨黄金运回国内,但黄金市场对此反应不大.

现货银上涨0.4%至31.49美元.(完)

(编译 洪曦; 审校 利棣儿)

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