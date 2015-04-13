金价下滑 因美国升息前景带动美元上涨

路透纽约/伦敦4月13日 - 金价周一下跌，因在美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员最新讲话呼吁联储很快升息后，美元上涨。

美联储官员拉克尔周五重申央行应考虑在6月升息。他表示，如果经济数据证明有必要，到时再降息也不丢脸。

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)向路透表示，随着美国就业市场好转，一旦美联储开始升息，某个意外冲击恐将导致经济复苏脱轨的风险正在逐渐降低。

“我们的分析师预计，尽管6月升息是有可能的，但不太可能会发生，”巴格莱在研究报告中称。

“不过，金市受压，因不排除6月升息的可能性。”

现货金下滑约1%，至每盎司1,196.23美元日内低位，之后收复一些失地，在1808 GMT，现货金报1,199.32美元，下跌0.7%。

美国6月期金收跌5.30美元，或0.4%，报每盎司1,199.30美元。

美元兑一篮子货币上涨。

中国海关周一公布，以美元计价的3月出口同比下降15.0%，增速创13个月新低；3月进口同比下降12.7%；路透调查预估分别为增长12.0%和下降11.7%。该报告加重投资者对中国经济成长的担忧。

中国需求仍疲弱，周一上海金交所实货黄金较全球现货金基准溢价仅为1-2美元，周五稍晚为小幅贴水。

现货银下跌0.9%，报每盎司16.28美元。现货铂金下挫1.7%，报每盎司1,150.24美元。现货钯金跌1.1%，报每盎司765.72美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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