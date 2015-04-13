金价下滑 因美国升息前景带动美元上涨

铃木汽车预计本财年营业利润下降10% 因研发成本上升
路透5月12日 - 铃木汽车周五预测，全年营业利润将下降10%，因研发支出增加，即便是公司预计在印度和欧洲市场的汽车销量将继续增长。
路透纽约/伦敦4月13日 - 金价周一下跌，因在美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员最新讲话呼吁联储很快升息后，美元上涨。
美联储官员拉克尔周五重申央行应考虑在6月升息。他表示，如果经济数据证明有必要，到时再降息也不丢脸。
美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)向路透表示，随着美国就业市场好转，一旦美联储开始升息，某个意外冲击恐将导致经济复苏脱轨的风险正在逐渐降低。
“我们的分析师预计，尽管6月升息是有可能的，但不太可能会发生，”巴格莱在研究报告中称。
“不过，金市受压，因不排除6月升息的可能性。”
现货金下滑约1%，至每盎司1,196.23美元日内低位，之后收复一些失地，在1808 GMT，现货金报1,199.32美元，下跌0.7%。
美国6月期金收跌5.30美元，或0.4%，报每盎司1,199.30美元。
美元兑一篮子货币上涨。
中国海关周一公布，以美元计价的3月出口同比下降15.0%，增速创13个月新低；3月进口同比下降12.7%；路透调查预估分别为增长12.0%和下降11.7%。该报告加重投资者对中国经济成长的担忧。
中国需求仍疲弱，周一上海金交所实货黄金较全球现货金基准溢价仅为1-2美元，周五稍晚为小幅贴水。
现货银下跌0.9%，报每盎司16.28美元。现货铂金下挫1.7%，报每盎司1,150.24美元。现货钯金跌1.1%，报每盎司765.72美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透5月12日 - 铃木汽车周五预测，全年营业利润将下降10%，因研发支出增加，即便是公司预计在印度和欧洲市场的汽车销量将继续增长。
黑田东彦在七国集团(G7)财长和央行总裁会议召开前对记者说，尽管日本国内通胀依然低迷，但全球经济稳步复苏正在对日本经济产生积极影响。
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。