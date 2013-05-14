金价连跌第四日 逾两月来最长跌势

* 标普500指数上涨约1%

* SPDR Gold ETF黄金持仓量持平

* 惠誉上调希腊主权信贷评等

路透纽约/伦敦5月14日 - 金价周二下跌，连跌第四天，录得逾两个月来最长跌势，因投资人对经济感到乐观，且股市再创新高，削弱黄金的避险吸引力。

黄金抹去稍早录得的涨幅，因美股标普500指数上涨约1%，受银行股及金融股全线上涨带动。

金价扩大跌幅，此前信贷评级机构惠誉上调希腊主权信贷评等一个级距，称希腊在消除预算赤字方面取得进展，且该国退出欧元区的风险下降。

黄金支持的上市交易基金的黄金持仓量在近几个月大减后，没有再次下降，且全球投资人在金价4月中大跌后对金币和金条需求强劲，提供了潜在需求。

分析师表示，下周一一印度教节日来临前，是印度购买黄金的高峰季节，将支持黄金价格。

“我们预期，随着节日期间结婚高峰的来临，印度黄金需求将保持在较高水平，”汇丰贵金属分析师James Steel说。

1826 GMT，现货金跌0.4%，报每盎司1,424.14美元，稍早上涨1%，至1,444.96美元日内高位。

美国6月期金收跌9.80美元，报每盎司1,424.50美元。

分析师表示，全球最大的黄金上市支持交易基金(ETF)SPDR Gold Trust周一的黄金持仓量持平在上日水平，令市场期望黄金ETF结清头寸之势可能终于结束。

现货银跌1%，报每盎司23.36美元。现货铂金涨1.6%，报每盎司1,499.50美元。现货钯金攀升1.7%，报每盎司727.08美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1424.50 -9.80 -0.7 1419.70 1444.90 157,454

COMEX白银期货 23.379 -0.317 -1.3 23.075 23.760 36,369

COMEX铂金期货 1501.90 17.40 1.2 1481.40 1510.00 11,001

COMEX钯金期货 727.15 8.45 1.2 708.40 733.80 8,689

现货金 1424.14 -5.91 -0.4 1422.45 1444.96

现货银 23.360 -0.240 -1.0 23.170 23.780

现货铂金 1499.50 23.50 1.6 1486.10 1507.50

现货钯金 727.08 12.30 1.7 710.75 729.47(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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