黄金下跌 因乌克兰忧虑缓和令股市上涨

* 普京称没有侵占克里米亚以外乌克兰其他地区的计划

* 标普500指数距离纪录高位不到1%，重压金价

* 关注周三美联储政策声明和主席叶伦的记者会

路透纽约/伦敦3月18日 -黄金价格周二下跌，因在俄罗斯总统普京最新讲话缓解了乌克兰紧张气氛后，投资人选择诸如股市等较高风险资产。

美股连涨笫二日，标普500指数距离纪录高位不到1%，此前普京签署命令“批准俄罗斯联邦与克里米亚共和国之间的条约草案，将克里米亚共和国纳入俄罗斯联邦。”不过，普京称没有侵占克里米亚以外乌克兰其他地区的计划。普京的讲话令乌克兰紧张气氛缓和。

“紧张关系略为缓解，所以一些投机性资金现在流出贵金属市场，”Newedge市场策略部董事Robbert vanBatenburg表示。

不过，vanBatenburg说，黄金尚未跌穿重大技术关口，且包括中国经济成长不确定性在内的任何全球宏观风险未来上升，也应该支撑金价。

投资人也等待倍受关注的美联储政策声明。叶伦首次以美联储主席身份出席政策会议，焦点放在如何有技巧地调整美联储承诺保持低利率的措辞，避免在金融市场掀起轩然大波。

1941 GMT，现货金下跌0.6%，报每盎司1,358.79美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)-4月美国期金下滑13.90美元，报每盎司1,359美元。路透初步数据显示，成交量和30日均值一致。

数据显示美国2月通胀温和，且房屋开工连续第三个月下降，也重压金价。

交易商正等待美联储周二起为期两日的政策会议。

预料美联储将继续执行在每次会议上缩减100亿美元购债规模的进度，所以美联储这样的决定将对黄金的影响有限。

其他贵金属方面，现货银跌1.6%，报20.80美元，现货铂金下滑0.3%，报1,455.25美元，现货钯金下滑0.6%，报764.80美元。

----------------------------1941GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1359.00 -13.90 -1.0 1351.10 1367.90 147,331

COMEX白银期货 20.862 -0.413 -1.9 20.625 21.250 44,376

COMEX铂金期货 1461.70 -6.70 -0.5 1448.50 1469.90 10,201

COMEX钯金期货 771.40 -5.00 -0.6 759.25 775.20 5,206

现货金 1358.79 -7.55 -0.6 1350.95 1367.16

现货银 20.800 -0.330 -1.6 20.660 21.220

现货铂金 1455.25 -3.75 -0.3 1449.50 1466.50

现货钯金 764.80 -4.70 -0.6 759.50 771.50(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。