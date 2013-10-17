金价跳涨3% 因美国预算协议料促使美联储延后缩减刺激计划

* 美国政府关门预料促使美联储延后缩减刺激计划

* COMEX期金在欧洲交易时段成交量巨大

* 交易商等待经济数据和刺激措施前景

路透纽约/伦敦10月17日 - 金价周四劲涨3%，受助于美元下跌，且预期美国为避免违约而达成的临时协议可能促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)在短期内不会缩减货币刺激计划。

周三美国国会在最后一刻达成协议，结束部分美国政府部门关闭的局面，并将美国从债务违约悬崖边拉回。

“现在美国达成上调举债上限协议，就是一大诱因，人们撤走在美元的资金，回补黄金空头头寸，”RJ O'Brien高级商品经纪Phillip Streible说。

不过，美国的消息尚未能完全解释为何交易日稍早成交异常繁忙。有分别两轮异常巨大买单提振金价上涨40美元，或3%，但势头仅维持了几分钟。

这是指标Comex-12月期金价格在不到两周内第五次突然大幅波动，未能找出其原因。

现货金在美国早盘上涨至1,324.06美元高位，在1929 GMT，报每盎司1,319.24美元。

美国12月期金收升40.70美元，报每盎司1,323美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值多约30%。

美元兑欧元周四跌至逾八个月低位。美国债务僵局结束，令汇市焦点转向美国政府关门造成的经济损失，以及是否美联储仍维持刺激计划不变。

随着美国国会达成协议，投资人焦点转向关键的经济数据，以判断财政僵局对经济和美联储刺激政策的影响。

其他贵金属方面，现货银上升2.2%，报每盎司21.80美元。现货铂金上扬3.2%，报每盎司1,432.74美元。现货钯金攀升3.3%，报每盎司737.50美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1323.00 40.70 3.2 1273.70 1324.20 198,629

COMEX白银期货 21.947 0.582 2.7 21.100 22.200 54,759

COMEX铂金期货 1434.90 36.70 2.6 1393.20 1438.40 14,057

COMEX钯金期货 737.80 24.25 3.4 713.15 741.25 5,588

现货金 1319.24 38.25 3.0 1275.08 1324.06

现货银 21.800 0.460 2.2 21.110 22.160

现货铂金 1432.74 44.84 3.2 1397.25 1433.74

现货钯金 737.50 23.50 3.3 715.77 738.50 (完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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