金价受美国强劲经济数据拖累下滑

英国提前大选可减轻脱欧导致“断崖式坠落”的风险--标普
路透伦敦4月28日 - 债信评级机构标准普尔表示，英国首相特雷莎·梅决定在6月8日提前大选，或许可以使英国更有可能达成较好的退欧协议，但6月8日选举结果出人意料的风险仍然存在。
路透纽约/伦敦5月16日 - 金价周五下滑，因美国楼市数据令人鼓舞，打压黄金作为对冲经济疲弱工具的吸引力，而铂金本周录得一个半月来最大周度升幅，因南非罢工持续。
铂金XPT=本周升约3%，受因南非持续罢工将影响供应的担忧提振。钯金XPD=本周升2%，也是六周最佳表现。
美国公布4月新屋开工跳升，建筑许可为近六年最高，为楼市可能正在趋稳带来希望后，金价承压。
分析师表示，下周美国没有可能会打压金价的重要经济数据公布，促使金市投资人关注5月22日出炉的美联储货币政策会议记录。
1922 GMT，现货金XAU=跌0.3%，报每盎司1,292.06美元。
美国COMEX-6月期金GCM4收跌0.20美元，报每盎司1,293.40美元。
本周金价小涨0.3%，因价格在本周稍早受乌克兰政治不确定性带动攀升。
现货银XAG=回落0.9%，报每盎司19.29美元。
现货铂金XPT=下跌0.2%，报每盎司1,459.99美元。现货钯金XPD=攀升0.4%，报每盎司812.50美元，持于本周稍早触及的两年半高位827.50美元附近。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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