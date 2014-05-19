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国际财经 | 2014年 5月 19日 星期一 08:24 BJT

金价受美国强劲经济数据拖累下滑

路透纽约/伦敦5月16日 - 金价周五下滑，因美国楼市数据令人鼓舞，打压黄金作为对冲经济疲弱工具的吸引力，而铂金本周录得一个半月来最大周度升幅，因南非罢工持续。

铂金XPT=本周升约3%，受因南非持续罢工将影响供应的担忧提振。钯金XPD=本周升2%，也是六周最佳表现。

美国公布4月新屋开工跳升，建筑许可为近六年最高，为楼市可能正在趋稳带来希望后，金价承压。

分析师表示，下周美国没有可能会打压金价的重要经济数据公布，促使金市投资人关注5月22日出炉的美联储货币政策会议记录。

1922 GMT，现货金XAU=跌0.3%，报每盎司1,292.06美元。

美国COMEX-6月期金GCM4收跌0.20美元，报每盎司1,293.40美元。

本周金价小涨0.3%，因价格在本周稍早受乌克兰政治不确定性带动攀升。

现货银XAG=回落0.9%，报每盎司19.29美元。

现货铂金XPT=下跌0.2%，报每盎司1,459.99美元。现货钯金XPD=攀升0.4%，报每盎司812.50美元，持于本周稍早触及的两年半高位827.50美元附近。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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