金价下跌1%触及八个月低位 因实货需求疲弱

路透纽约/伦敦9月12日 - 金价周五下挫1%至八个月低位，因缺乏实货和投资需求，且商品价格普跌向金价施压。

金价下跌，也连累白银和铂金系金属（PGM），铂金稍早触及今年迄今的低位。

黄金本周下挫3.1%，为5月来最大周度跌幅，因担心美国联邦储备委员会(美联储/FED)将较预期提早升息。

金价下挫，因美国8月零售销售全面增长，9月消费者信心触及14个月高位，这将有助于缓解对消费者支出的担忧，并支持第三季经济强劲增长的预期。

“实货需求很少。印度和中国没有买需。投资者对贵金属和商品市场的买兴总体不高，”贵金属贸易商Auramet合伙人Bruce Dunn说。

现货金XAU=盘中下跌至1月10日来最低的1,227.25美元。在1842 GMT，下挫1%，报每盎司1,228美元。黄金在过去两周累计下跌4.5%，为3月来最大的两周跌幅。

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月黄金期货GCZ4收低7.50美元，报1,231.50美元。

美元指数周五下跌0.1%，但连升第九周，兑日圆触及六年高位，因市场臆测美联储可能在下周货币政策会议上对通胀的基调更为强硬。

交易员称，印度黄金价格过去一年下跌了四分之一，令印度人对黄金作为保值工具的信心动摇。印度是全球主要实货黄金消费国之一。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)周五称，周四其黄金持仓量减少0.32吨，至788.40吨。

现货银XAG=下跌0.4%，报每盎司18.56美元，稍早触及14个月低位18.42美元。现货银本周下跌，为过去九周内第八周下滑。

现货铂XPT=跌0.2%，报每盎司1,362美元，现货钯金XPD=小升0.1%，报829.30美元。

现货钯金本周大跌6%，是本周表现最差的贵金属。本周跌幅为去年6月来最大。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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