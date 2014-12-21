金价因美元及股市强劲而挣扎在1200美元下方

路透纽约/伦敦12月19日 - 金价周五小幅下滑，挣扎在每盎司1,200美元下方，因美国升息预期心理激励美元上涨，投资者风险偏好增强。

1911 GMT，现货金XAU=下跌0.2%至每盎司1,195.06美元，周线料将下跌2.2%，此前黄金是连涨两周。

2月美国期金GCcv1涨0.1%，结算价报每盎司1,196.00美元。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三结束两天会议之后，暗示将在明年升息，但表示会以耐心来决定升息时机。这使得黄金跌幅受到抑制。

“美联储声明之后，以美元上涨的劲道来看，黄金却没有出现大幅下跌，这让人颇感意外，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch说。

“我们预计金价在明年上半年会有一些压力，归因于美国升息效应，升息可能是在第二季，还有因为通胀预期下滑、油价下跌、美国以外的经济情况疲弱等因素，届时金价可能会见到每盎司1,100美元左右。”他说。

美国交易商说，年底前市况清淡，一些基金选择在场边观望，其他人则是少量的逢低买进。

在印度，由于市场供应过多，黄金进口商在五个月中首度提供较伦敦金价每盎司折价2美元。

其他贵金属方面，白银XAG=涨1%至每盎司16.01美元。铂金XPT=跌0.3%至每盎司1,191.10美元，钯金XPD=上涨1.7%至每盎司801.97美元。(完)

(编译 李婷仪 审校 李军)

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