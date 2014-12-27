金价大涨2%创两周半最大升幅 一度受油价反弹带动

路透纽约/伦敦12月26日 - 金价周五创两周半最大升幅，圣诞节后市场交投清淡，一度受油价上扬支撑。但之后随着油价转跌，美元指数上扬，金价也回吐了一些升幅。

1927GMT，金价大涨1.9%，报每盎司1,195.11美元，创12月9日来最大单日升幅，盘中一度大涨2.1%，至1,199.00美元日高。本周金价势将收平，跌近1美元，今年全年可能出现小幅下滑。

RBC Capital Markets贵金属策略师George Gero表示，在金价升穿1,180美元后触动了止损单，但在略低于1,200美元的20日移动均线切入位遭遇阻力。

2月美国期金GCcv1结算升1.9%，报每盎司1,195.30美元。

在圣诞节假期后市场交投淡静，澳洲、香港、新加坡和英国等主要市场周五仍休市。纽约市场已经恢复了交易。

尽管周五大涨，明年头几个月，投资人对黄金的兴致不太可能改善，因市场预计美国经济将继续显示强劲迹象，从而促使美联储升息。

现货银升2.7%至每盎司16.09美元，铂金升2.2%，报每盎司1,212.74美元。银和铂金势将出现年线下滑。钯金上扬1.3%，报每盎司813.80美元，势将连升第三年。(完)

(编译 李军; 审校 李婷仪)

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