金价大涨2%创两周半最大升幅 一度受油价反弹带动

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透纽约/伦敦12月26日 - 金价周五创两周半最大升幅，圣诞节后市场交投清淡，一度受油价上扬支撑。但之后随着油价转跌，美元指数上扬，金价也回吐了一些升幅。
1927GMT，金价大涨1.9%，报每盎司1,195.11美元，创12月9日来最大单日升幅，盘中一度大涨2.1%，至1,199.00美元日高。本周金价势将收平，跌近1美元，今年全年可能出现小幅下滑。
RBC Capital Markets贵金属策略师George Gero表示，在金价升穿1,180美元后触动了止损单，但在略低于1,200美元的20日移动均线切入位遭遇阻力。
2月美国期金GCcv1结算升1.9%，报每盎司1,195.30美元。
在圣诞节假期后市场交投淡静，澳洲、香港、新加坡和英国等主要市场周五仍休市。纽约市场已经恢复了交易。
尽管周五大涨，明年头几个月，投资人对黄金的兴致不太可能改善，因市场预计美国经济将继续显示强劲迹象，从而促使美联储升息。
现货银升2.7%至每盎司16.09美元，铂金升2.2%，报每盎司1,212.74美元。银和铂金势将出现年线下滑。钯金上扬1.3%，报每盎司813.80美元，势将连升第三年。(完)
(编译 李军; 审校 李婷仪)
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