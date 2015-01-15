金价跳升3%至四个月高位 因瑞士央行放弃瑞郎汇率上限

路透纽约/伦敦1月15日 - 金价周四一度攀升3%，至四个月高位，因瑞士央行意外放弃执行了三年的瑞郎汇率上限，引发全球股市和公债大幅震荡。

“汇市乱局是今日影响金融市场的真正原因，”商品投资公司LOGIC Advisors的联合创始人Bill O'Neill表示。

现货金盘中上扬多达3%，至9月8日以来最高1,266.11美元。1942 GMT，劲扬2.3%，报每盎司1,258.21美元。

技术性买盘使金价加速攀升至1,250美元附近，之后触及1,253美元之上的200日移动均线，O'Neill说，他还表示，1,280美元是下一个短期目标位。

“今日金价大涨，”O'Neill说，他指出，通常波动性更大的银市仅小涨，并未因金市急升而获得很大的提振。

美国2月期金攀升2.5%，收报每盎司1,264.80美元。

“金价上扬受助于瑞士央行意外放弃瑞郎上限引发的避险操作，瑞士央行此举拖累很多市场大跌，毫无疑问促使投资者避险，”Saxo Bank的高级经理Ole Hansen表示。

瑞士央行的消息公布后，美国股市势将连跌第五日，美国30年期公债收益率连续第二日留守在纪录低位。

瑞郎兑美元飙升近28%，欧元兑瑞郎下跌多达30%，跌穿1.20瑞郎的汇率限制，触及0.8500瑞郎的纪录低位。

欧元计价黄金盘中升至每盎司1,093.55欧元，此为2013年5月以来最高。

瑞银将今年金价预估从每盎司1,200美元下调至1,190美元，称其之前低估了下档风险。

现货银盘中升至一个月高位17.21美元，日内上扬0.4%，报每盎司16.89美元。现货铂金急升2.1%，报每盎司1,254.98美元。现货钯金上扬1.3%，报每盎司762.98美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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