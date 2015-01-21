金价升穿1300美元后回落 受累于欧央行相关消息和获利了结

路透纽约/伦敦1月21日 - 金价周三削减涨幅，稍早自8月以来首次升穿1,300美元，因有关欧洲央行执委会提议每月购买500亿欧元债券的消息公布后，市场出现获利了结卖盘。

欧元区一消息人士透露，欧洲央行执委会已提议推出一项自3月起每月购买500亿欧元债券的计划。

在周四欧洲央行政策会议举行前，金融市场一直惴惴不安，因投资者广泛预期央行将在会上祭出量化宽松(QE)计划。

现货金早盘触及8月15日以来最高1,305美元，1941 GMT，上扬0.1%，报每盎司1,294.61美元。

美国2月期金微跌0.04%，收报每盎司1,293.70美元。

“明天将举行本季第二重要的会议，其重要性仅次于美联储升息的会议，长期以来，金市投资者一直期盼德拉吉会‘盛装出场’，他们显然对这区区万亿欧元的‘短裤’大失所望，因此决定锁定部分获利”BMO Capital Markets驻纽约的基本和贵金属交易部董事Tai Wong表示。

德拉吉是欧洲央行总裁。

上述报导发表后，美元兑欧元跌至近一周低位。美元走软使持有其他货币的投资者购买以美元计价黄金的成本降低。

黄金稍早升穿1,300美元，因美元走强，以及对全球经济和欧洲央行刺激举措前景的担忧刺激投资者对黄金的买兴。

交易商称，全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量跳增1.55%，至10月29日以来最高742.24吨。

对全球经济体质的担忧也增加了黄金的吸引力。周二，国际货币基金组织(IMF)下调了2015年全球成长预估。

其他贵金属方面，现货银跳涨1.6%，至9月19日以来最高每盎司18.48美元，稍后缩减涨幅，上扬1.5%，报18.20美元。现货钯金转升为跌，下挫0.8%，报每盎司765.50美元。现货铂金回落0.4%，报每盎司1,269.50美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。