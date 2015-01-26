全球金价下滑 因在希腊大选结束后股市反弹

路透纽约/伦敦1月26日 - 金价周一下挫逾1%，因交易商在上周金价升至五个月高位后获利了结，较广泛市场摆脱了希腊反对节支措施的政党赢得大选的消息影响。

由齐普拉斯领导的希腊左翼激进联盟党赢得周日大选，将成为首个公开反对欧盟、国际货币基金组织(IMF)救助的欧元区政府总理。

希腊股市应声下挫，但整体欧洲股市上涨，因上周欧洲央行宣布的购债计划带来积极影响。

现货金在1947 GMT，下跌1%，报每盎司1,280.80美元，脱离稍早低点1,275.75美元。

美国2月期金收低13.20美元或1%，报1,279.40美元。

分析师表示，上周金价升至8月中来最高，涨势过度，随着希腊大选的不确定性消除，金价回软。

周一，欧元和欧洲股市和债市摆脱对希腊大选结果的担忧，这是对欧洲央行购债计划有信心的明显迹象。

其他贵金属方面，现货银下跌1.9%，报每盎司17.90美元。现货钯金下滑0.6%，报每盎司775.72美元。现货铂金跌1.1%，报每盎司1,247.99美元。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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