金价缩减升幅 但势将结束九日连跌的頽势

路透纽约/伦敦3月13日 - 金价周五缩减早盘升幅，势将结束九日连跌的頽势，尽管美元延续涨势。在下周美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策会议举行前，金市似乎不愿扩大跌势。

1823 GMT，现货金升0.1%，报1,154.35美元，市场处于技术超卖区域，其14日相对强弱指标为25.6。

美国4月期金升0.50美元，收报每盎司1,152.40美元。

金价势将在七周内第六周下跌，迄今跌1%，周三触及逾三个月最低1,147.10美元。

“金市有些摸不着头脑。看似在尽力寻找方向，”iiTrader资深市场策略师Teddy Sloup说。

“金价留守在关键区域1,150美元之上的水平，但面临进一步下行风险，因美元在下周美联储会议前可能继续上升，特别是美元兑欧元已经很接近平价，”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)策略部主管Ole Hansen说。

美元周五触及近12年最高，且市场广泛预计美元兑欧元将触及平价，受美国和欧洲利差推动。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust黄金持仓量在周四减少0.28%，至750.95吨，为1月来最低水平。

现货银跌0.3%，至15.52美元，势将连续第二周下跌。现货钯金升0.1%，报每盎司789美元，将创1月中来最大周度跌幅。现货铂金持平在每盎司1,111美元，周四触及2009年来最低1,108.50美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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