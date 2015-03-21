金价上扬且有望录得两个月来最大单周涨幅 银价跳升

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透纽约/伦敦3月20日 - 金价周五触及两周高位，且有望录得1月中以来最大单周涨幅，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息态度谨慎，使美元涨势暂停，进而引发商品市场全面买盘。
美元指数.DXY周五下跌多达1.8%，因美联储周三下调成长和通胀预期，暗示将不急于升息。
1755 GMT，现货金上扬1.2%，报每盎司1,184.55美元，盘中触及1,187.80的高位。美国4月期金收涨15.60美元，报每盎司1,184.60美元。
“今日的走势是美元走软引发的商品市场普遍反弹趋势的一部分，”RJO Futures的高级市场策略师Eli Tesfaye表示。
本周，现货金上扬逾2%，从周二触及的四个月低位反弹。
实货市场上，中国买需稳定，上海金交所黄金价格溢价周五持于每磅6-7美元的高位。持续的实货买盘可能进一步支撑金价。
现货银跑赢其他贵金属，盘中触及一个月高位16.89美元，最新上扬4.7%，报16.85美元。现货铂金上扬1.5%，报每盎司1,139.70美元。
铂金仍较黄金贴水约50美元，造币厂Perth Mint称，这可能引发实货需求。该工厂正不断提升铂金币的产量。
现货钯金上扬1.2%，报每盎司773.98美元，本周下跌近2%，是本周表现最差的贵金属。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)