摩根士丹利调降多种金属价格预估 受需求低迷等因素影响

2016年俄罗斯首次取代沙特成为中国最大原油供应国
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。
路透3月24日 - 摩根士丹利(MS.N)周二大幅调降对几种基本金属2015年的价格预估，其中包括铜和铝。
摩根士丹利将2015年铝均价预估调降12%至每吨1,818美元，铜均价预估调降16%至5,945美元。
该行还调降镍均价预估23%至14,815美元，调降锌均价预估8%至2,162美元。
摩根士丹利认为，促使其作出上述调整的原因包括需求低迷、美元走强以及能源价格下跌令生产成本回落。
摩根士丹利称，中国铝产量和出口量激升，以及铜库存大增，也促使该行调降这些金属价格的预估。
该行表示，铜库存自2014年6月以来已经上升140%。
该行亦调降铂金(白金)价格预估11%，至每盎司1,223美元。(完)
(编译 徐文焰；审校 王兴亚)
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