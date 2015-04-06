黄金触及七周高位 因美国就业数据打压升息希望

路透纽约/新加坡4月6日 - 金价周一攀升至七周高位，连涨第二日，因上月美国就业岗位增速为逾一年来最慢，引发市场预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能推迟升息。

美国劳工部周五公布，上月美国非农就业岗位增加12.6万个，不到2月增幅的一半，且为2013年12月以来最小增幅。数据推动美元.DXY早盘走低，使持有其他货币的投资者购买以美元计价黄金的成本降低，但美元稍后转跌为升，金价缩减涨幅。

就业数据可能促使美联储推迟升息，分析师原本预计联储可能在6月或9月升息，因联储暗示，由于就业市场不断改善，准备开始收紧货币政策。

“我认为在就业数据公布后，人们对做多黄金并不感到不安，”南非标准银行驻东京的分支经理Yuichi Ikemizu表示。

1808 GMT，现货金上扬0.6%，报每盎司1,217.66美元，之前上扬1.2%，至2月17日以来最高1,224.10美元。

美国6月期金收涨17.70美元，或1.5%，报每盎司1,218.60美元。

美联储推迟升息将提振黄金作为避险资产的吸引力。

RJO Futures的高级市场策略师Eli Tesfaye表示，市场人士目前预计联储将在今年9月或晚些时候升息。

1,200美元之上的技术性买盘也扶助推升金价，Tesfaye说。

金融数据公司Markit公布，3月美国服务业采购经理人指数(PMI)终值升至59.2，2月为57.1。3月终值为去年8月以来最高水平，并高于初值的58.6。

其他贵金属方面，现货银上扬0.3%，报每盎司17.05美元。现货钯金跳升3.8%，报每盎司768.50美元。现货铂金攀升1.7，报每盎司1,175美元，盘中触及一个月高位1,184.25美元。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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