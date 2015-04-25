金价跌至一个月低点 因全球股市触及新高

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周五触及逾一个月最低水准，连跌第三周，因全球股市上扬转移了贵金属市场的买兴，但对美国升息时机的不确定性令金价仍在窄幅区间内。
1834 GMT，现货金下挫1.4%，报每盎司1,177.03美元，今日跌幅为3月6日来最大。
美国6月期金收低19.30美元，报每盎司1,175美元。
本周现货金下挫2.2%，为七周来最大周度跌幅。
周五全球股市创下历史高位，因欧洲企业业绩喜人，且美国Nasdaq指数刷新2000年网络股崩盘前创下的前纪录也鼓舞了投资人的乐观情绪。
“这带走了金市的投资需求，”商品投资公司LOGIC Advisors创办人之一的Bill O'Neill表示，他指出还有大量资金流向“目前受青睐的”欧洲和日本股市。
市场焦点转向美联储下周货币政策会议，以寻找美联储何时将开始升息的更明确线索。
本周美国公布的初请失业金、制造业和房屋销售数据疲弱，殃及美元，令美联储是否会在6月或9月开始升息的不确定性增加。
现货银跌1%，报每盎司15.71美元，盘中触及五周低点15.56美元。现货铂金大跌1.3%，报每盎司1,117.75美元。现货钯金小涨0.25%，报每盎司769.50美元。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
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