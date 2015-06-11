金价结束三日涨势 因美国数据提振美元扩大升幅

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约/伦敦6月11日 - 金价周四下跌，结束三日涨势，因全球股市上扬，且美国经济数据强劲燃点对美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年升息的预期，提振美元上涨。
美国5月零售销售增长1.2%，高于分析师预期的增长1.1%。
美国5月进口物价在连续10个月下降后上升，尽管最新一周初请失业金人数略多于预期，但仍在反映就业市场不断增强的区间内。
1827 GMT，现货金下跌0.4%，报每盎司1,181.30美元。美国8月期金收跌6.20美元，报每盎司1,180.4美元。
“强劲的美国数据是美国经济正在改善的最新迹象，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann说。
“如果美国数据继续强劲，美元上涨，我们不排除在美联储开始升息前，金价将跌至1,100美元的可能性。”
在周四美国数据公布后，美元指数上涨0.6%，也令金价承压。
欧洲和美国股市从日内高位回落，此前国际货币基金组织(IMF)结束和希腊的债务协议磋商，IMF称，和希腊仍存在“重大分歧”。
全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust周三称，其黄金持仓量下跌0.2%至704.23吨，为2008年9月来最低。
现货银上涨0.2%，报每盎司16美元。现货铂金跌0.7%，报每盎司1,102.25美元。现货钯金升0.1%，报每盎司742.75美元。钯金稍早触及4月1日来最低736.00美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。