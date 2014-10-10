金价升势受阻 因美元走强打压商品价格

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约/伦敦10月10日 - 金价周五小跌，因美元上涨令金价结束四日升势，但全球经济普遍下滑可能令利率维持低点的前景仍支撑金价在1,220美元附近。
美元走强全面打压商品价格，布兰特原油期货稍早大跌超过1%，至四年低点，且对全球经济前景的担忧重创股市。
布兰特原油期货小幅收高，美股标普500指数.SPX挫逾1%。
尽管周五收低，但金价本周大涨2.8%，升幅为四个月最大，受助于对美联储升息的担忧缓和以及股市重挫。
“金价近期升势归功于动能投资人的空头回补，金价从10月6日触及的今年迄今低点1,183美元反弹。”汇丰控股首席金属分析师James Steel表示。
1958GMT，现货金XAU=跌0.30美元，报每盎司1,223.45美元。纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金收低3.60美元，报每盎司1,221.70美元。
在上周美国公布强劲就业数据，引发市场臆测美联储可能提前，而不是推迟升息后，金价在周一触及15个月低点1,183.46美元。
在周三美联储会议记录显示，联储内部有关利率指引的意见分歧加大后，金价涨势加速。
其他贵金属中，现货银XAG=涨0.2%，至每盎司17.33美元。
现货铂金XPT=下跌0.8%，报每盎司1,254美元。现货钯金XPD=下滑1.3%，报每盎司780.10美元。
铂金价格本周大涨3.1%，升幅为2月来最大。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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