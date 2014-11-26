金价在1200美元之下呈区间波动 因亚洲时段买兴枯竭

路透纽约/伦敦11月26日 - 金价周三小跌，之后持稳在接近1,200美元的水平，今日市场继续陷于区间内，因亚洲时段的买兴枯竭。在美国感恩节假期和瑞士对增加黄金储备动议进行公投前，市场交投清淡。

美元走软，因数据显示美国经济成长可能在今年第四季放缓。油价走低，之前石油输出国组织(OPEC)暗示本周会议上将不会大幅减产。

近期强劲的美国数据点燃有关美国联邦储备委员会(FED/美联储)不久可能升息的传言，重压金价。

但周三公布的数据显示，美国10月个人支出增幅略低于预期，而最近一周初请失业金人口增至9月以来最高，美国扣除国防的耐久财订单连跌第二个月下降。

2025 GMT，现货金XAU=报每盎司1,198.40美元，较周二下跌0.25%。美国12月期金GCv1收跌0.04%，报每盎司1,196.6美元。

经济数据公布前，现货金价格跌至1,194.71美元的低位。自金价从本月稍早触及的四年半低位反弹后，市场交投不旺。

据香港周四公布的官方数据，10月中国从香港的黄金净进口触及七个月高位。

市场臆测，瑞士公投可能支持增加黄金储备的动议，金价受到支撑。瑞士将在周日举行公投。

现货银XAG=回落0.6%，报每盎司16.62美元。现货铂金XPT=上扬0.58%，报每盎司1,233.5美元。现货钯金XPD=急升1.4%，报每盎司808.02美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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