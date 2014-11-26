金价在1200美元之下呈区间波动 因亚洲时段买兴枯竭

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约/伦敦11月26日 - 金价周三小跌，之后持稳在接近1,200美元的水平，今日市场继续陷于区间内，因亚洲时段的买兴枯竭。在美国感恩节假期和瑞士对增加黄金储备动议进行公投前，市场交投清淡。
美元走软，因数据显示美国经济成长可能在今年第四季放缓。油价走低，之前石油输出国组织(OPEC)暗示本周会议上将不会大幅减产。
近期强劲的美国数据点燃有关美国联邦储备委员会(FED/美联储)不久可能升息的传言，重压金价。
但周三公布的数据显示，美国10月个人支出增幅略低于预期，而最近一周初请失业金人口增至9月以来最高，美国扣除国防的耐久财订单连跌第二个月下降。
2025 GMT，现货金XAU=报每盎司1,198.40美元，较周二下跌0.25%。美国12月期金GCv1收跌0.04%，报每盎司1,196.6美元。
经济数据公布前，现货金价格跌至1,194.71美元的低位。自金价从本月稍早触及的四年半低位反弹后，市场交投不旺。
据香港周四公布的官方数据，10月中国从香港的黄金净进口触及七个月高位。
市场臆测，瑞士公投可能支持增加黄金储备的动议，金价受到支撑。瑞士将在周日举行公投。
现货银XAG=回落0.6%，报每盎司16.62美元。现货铂金XPT=上扬0.58%，报每盎司1,233.5美元。现货钯金XPD=急升1.4%，报每盎司808.02美元。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。