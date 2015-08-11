金价触及三周高位 投资者评估人民币贬值的影响

路透纽约/伦敦8月11日 - 金价周二攀升至三周高位，因全球股市走低，投资者评估中国安排人民币贬值近2%以提振经济的影响。

在一系列疲弱的数据公布后，中国政府允许人民币跌至近三年来最低水平。

中国的汇率决定引发金价大幅但短暂地回落至日低1,093.25美元。

现货金稍后反弹至三周高1,119美元，1914 GMT，上扬0.4%，报1,108.66美元。美国12月期金收涨0.3%，报每盎司1,107.70美元。

“黄金因市场担忧这是新一轮‘货币战’而受益，”麦格理分析师Matthew Turner说，中国此举加剧了全球经济的不确定性和面临的风险，这通常对金市有利。

经济学家和美国联邦储备委员会(FED/美联储)观察人士称，中国货币贬值不太可能分散美联储对本国经济的关注，美国经济状况看似即将准备好迎接升息的挑战。

投资者已削减在无息黄金市场的敞口，增加美元押注，因预期美联储将在今年升息。

“任何形式的延迟，或预期美联储可能会保持耐心，可能会将升息时间推迟到9月之后等迹象，毫无疑问会被视为对金市有利的因素，”High Ridge Futures的金属交易部董事David Meger表示。

不过，分析师预计，从中长期来看，人民币贬值不会提振黄金的价值，因这会引发一轮更大范围的全球性货币贬值。

“长期来看，人民币贬值给金市构成一定的阻力，因这使金价对于中国投资者而言更昂贵，”Julius Baer的商品分析师Warren Kreyzig表示。

人民币贬值推高美元，并重压美股和全球其他股市。

现货铂金跌0.2%，报每盎司982.25美元。现货钯金挫1.5%，报每盎司598.50美元。现货银上扬0.7%，报每盎司15.30美元。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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