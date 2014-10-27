全球金价和油价一起下跌 市场聚焦美联储会议

路透纽约/伦敦10月27日 - 金价周一下跌，因原油价格下挫，但金价跌幅受限，因实货需求反弹，以及预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将重申保持低利率一段长时间。

金价受压，之前美国数据显示10月服务业活动降至六个月低位和油价大幅回落。高盛称因全球石油需求疲弱，下调其原油价格预估后，拖累油价下跌。

不过，金价受到支撑，因经香港进入中国的净黄金进口在9月跳升至六个月高位。

“在金价目前处于低位的环境下，亚洲实货需求反弹，显示金价可能守住1,180美元支撑水平。”Mitsubishi Corp International贵金属策略师Jonathan Butler说。

1810 GMT，现货金XAU=下跌0.1%，报每盎司1,229.23美元，交投在不到6美元的狭窄交投区间内。金价连续下跌第四日。

纽约商品期货交易所(COMEX)-12月期金GCZ4收跌2.50美元，报每盎司1,229.30美元。路透初步数据显示，成交量低于平常。

投资者将焦点放在本周稍后美联储公布的政策声明，美联储可能重申将保持低利率一段长时间。

在纽约上市的全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Shares (GLD)的黄金持仓量周五减少4.5吨，至745.39吨，为六年低位。

这令SPDR Gold Shares上周的黄金持仓量总计减少15.5吨，为去年7月来最大的周度跌幅。

现货银XAG=小升0.1%，报每盎司17.14美元。现货铂金XPT=上涨0.8%，报每盎司1,250.50美元。现货钯金XPD=升0.8%，报每盎司782美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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