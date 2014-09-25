分析：黄金价格临界点逐渐清晰 或导致矿商停产或产能削减

图为南非兰德精炼厂（Rand Refinery）展示的金条。 REUTERS/Siphiwe Sibeko

路透温哥华9月25日 - 黄金价格在三年里下跌超过三分之一。眼下，金价正在迫近一个临界点，或导致大量生产商减少产出甚至停产。

过去18个月，全球有多家金矿已经暂停生产活动，但数量尚低于业界观察人士的预估值，因生产商致力于削减成本和调整采矿计划，以开采更有利可图的更高品级矿石。

不过，随着本周黄金价格跌至九个月低位每盎司1,208.36美元，矿商采取的上述举措，或许无力挽回大势。

“1,200美元是关键水准。”Van Eck Global资产组合经理Joseph Foster说。“如果黄金跌破该水平，那么全世界多家金矿绝对会陷入麻烦。”

Van Eck Global是Barrick Gold(ABX.TO)和Goldcorp(G.TO)的主要投资者，并且也是其他大部分大型黄金生产商的主要股东。

削减产量和关闭金矿将给生产商和投资者造成更大的财务困难。自从2011年9月以来，金矿类股已经下挫了67%。

而且，由于这次多数金矿没有通过对冲来抵销潜在亏损的风险，削减产量和关闭金矿的势头可能比上次黄金熊市更加迅猛。所谓的对冲，就是以固定价格卖出远期黄金。

截至6月末，只有一小部分黄金产量做了对冲，约为129吨。而在1990年代的上次黄金熊市时期，多达3,000吨左右的黄金产量做了对冲，达到了高峰。2000-2012年金价持续上涨，使得做了对冲的黄金生产商无利可图，结果对冲就不受欢迎了。

**令人恐怖的金价**

据汤森路透黄金矿业服务公司(GFMS)的金属研究团队，为了应对金价下跌，估计金矿在2014年上半年已将每盎司黄金的综合生产成本降到了1,350美元左右。2013年全年，该成本为1,696美元。

即便如此，花旗上月估计，40%的黄金产业的综合生产成本为每盎司1,331美元。但那时金价还在每盎司1,290美元。周三，金价约报1,217美元。

“有多少人会站起来说现在的价格太低了，低得我们活不下去了，没法活了。”券商Pollitt & Co的Doug Pollitt在上周举行的年度丹佛黄金论坛上说。

行业参与人士不愿意单独列出那些可能减产或关闭生产的具体矿场，但是高成本的矿场风险更大。

例如，Iamgold Corp (IMG.TO)和AngloGold Ashanti Ltd (ANGJ.J)位于艾特拉(Yatela)的矿场，在截止6月的一季，可维持总成本(AISC)是每盎司1,910美元。由于成本高而金价低迷，该矿场已经在2013年停止积极的采矿，但是仍在加工此前储备的矿石。

“今年因金价继续在1,300美元之下，我们考虑不再增加库存了，仅维持过滤已有的矿石，直至2016年。”Iamgold发言人在电子邮件中称。

St Barbara Ltd's (SBM.AX)位于巴布亚新几内亚的Simberi金矿也是高成本运营，在6月当季公布的AISC为每盎司2,039美元。

Iamgold位于苏里南(Suriname)的金矿，在6月当季AISC是每盎司1,216美元。

**支撑金价的因素**

诚然，在这个以乐观闻名的行业中，有些人看到一线光明：他们认为产量大幅下降将提振价格上涨。

黄金也是一种金融资产，能从不确定因素和通胀担忧获益，一些投资者和高管表示，供应减少无疑会给黄金托底。

Tocqueville Asset Management投资经理Douglas Groh称，金价处在1,500美元以下时，矿场仍然不会愿意投资新项目。

“两年后到2016年年末，2017年，甚至到2018年，市场将意识到没有新产能增加...金价肯定会跳涨，”Groh称。

在Goldcorp执行长Chuck Jeannes看来，这个行业接近“黄金之巅”，意味着生产已达到极限，因随着现有金矿开采完毕，寻找矿藏越来越难。

“我认为以后的黄金产量，将无法达到2015年的水平。这利好金价，”他在一次采访中称。(完)

(编译 洪曦/张涛/田建华/王丽鑫； 审校 高琦/杜明霞/艾茂林)

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