金价回升削弱买气 金币金饰抢购热潮退烧

图片显示一个中国金元宝和其他一盎司的金币。 REUTERS/Bobby Yip

* 金价回升已开始削弱买气

* 投机客对黄金的兴趣降温

路透伦敦5月1日 - 当上个月金价在两天之内暴跌超过200美元，创30多年来最惨烈的两日跌势时，金币、金饰、金条看起来像是有便宜可捡。

空前的买需涌入相关商家，铸币厂和黄金精炼业者加班赶工应付需求。

这波热潮协助金价再度回升，但零售商表示，现在热度已经降温，一些投资人准备等金价再度下跌，才会再出手买金。

日本珠宝商Ginza SGC东京店铺经理Ryotaro Tomori指出，某些种类的金币及金锭目前缺货，但经过4月中的抢购后，现在有更多客户希望卖金。

“我们现在了解到拥有可支配资金的日本民众对金价有多么敏感，”三菱材料贵金属部门主管Takeshi Sakai称。

“我们在4月15、16及17日有过一波客户抢购，之后零售价格就有所回稳了。”

在全球最大黄金购买国--印度，民众利用金价下跌机会，提前进行4月-5月Akshaya Tritiya节庆的黄金采购。

孟买珠宝商Umedchand Tilokchand Zaveri指出，他店里的顾客流量，两周前金价大跌时尖峰时段达到15人，目前已减少到五人。

“买气已经下滑，因为(顾客)等着金价在Akshaya Tritiya节庆之后下跌，”业者Kumar Jain指出。

金价下跌后，金币及黄金精炼需求立即上扬。American Eagle金币上个月销售为去年4月的10倍，澳洲珀斯铸币厂的产能被迫加倍。

国际市场交易的标准金条价格下跌，反而推升金币及小型金锭等黄金产品溢价上升。

香港实货黄金升水升至2008年10月以来最高，但目前已持稳。中东地区交易员表示，实货黄金升水已经由近期高峰回落。

**投机客看空**

虽然金币、金条与黄金饰品的买家在金价近期下跌后涌入市场，但最近几年以来，黄金市场走势的推动者还是青睐期货与黄金投资基金的投机性人士。

正是这些投机性的买家，在2011年9月把金价推到了每盎司1,920.30美元的历史高点，这比雷曼兄弟2008倒闭后的价位高了一倍还多。

同样主要是他们的卖盘，促成金价在上月跌到了1,321美元的两年低点。

尽管金币、金条及其他形式实货黄金的买盘帮助金价止跌，但想完全抵消大型投资者购金兴趣下滑的影响还是不大可能。现货金周三1230GMT报每盎司1,463美元。

而黄金上市交易基金(ETF)的资金仍在迅速流出，路透追踪的ETF持金量本月以来减少超过200吨。

“黄金ETF继续减仓，有一些对冲业务，投资者在靠近(1,400-1,480美元)区间顶部时清算仓位，”瑞士信贷分析师Tom Kendall说，

“实货黄金需求目前暂时抵消了这些，但不会在长时间内持续推高金价。实货买家对价格很敏感，一旦价格上去了他们不会一直买下去。”

虽然近期多地黄金需求大幅增长，但主要来自中东、中国和印度这些对价格敏感的传统市场。

最近几年，金价的快速上涨压制了印度和中东的黄金需求，说明这些地方的买家将等待下一次低价买入的机会。(完)

(编译 蔡美珍/隋芬; 审校 张涛)

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