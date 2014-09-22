黄金和白银持平 早盘受技术性卖盘打压走低

亚股下跌同时美元回吐涨幅 因朝鲜紧张局势升温
路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透纽约/伦敦9月22日 - 金价周一小涨，早盘受美元走强和技术性卖盘拖累跌至1月初以来最低后，出现空头回补。
银价在早盘跌至四年低位后，也基本收复全部失地。
贵金属上周重挫，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示开始升息后，升息速度将快于预期后，美元兑一篮子主要货币攀升至四年高位。今日美元指数.DXY上扬0.1%。
近期出炉的一系列乐观的美国数据打压了黄金的避险吸引力。周一公布的数据显示，美国8月成屋销售意外回落，但分析师称，销售下降并不暗示楼市再度转弱。
“鉴于(黄金)近期表现不佳，且缺乏支撑金价的因素，加之银价走低，我们怀疑下一步金价将跌穿1,180美元，”花旗旗下的技术研究部门CitiFX的分析师Tom Fitzpatrick表示。
现货金XAU=盘中触及1,208.36美元的低位，后反弹，1804 GMT，小涨0.1%，报每盎司1,216.89美元。
美国COMEX-12月期金GCZ4收涨1.30%，报每盎司1,217.90美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值高出约10%。
金价收在近期支撑位1,210美元之上，引发部分来自中国买家的实货需求，经纪公司Newedge的贵金属交易员Thomas Capalbo表示。
现货银XAG=盘中触及2010年6月以来最低17.30美元，分析师称，因由期铜引领的金属普跌之势重压对白银的工业需求预期。
现货银稍后上扬0.2%，报每盎司17.80美元。
投资者的兴趣也降低。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量上周五减少7.78吨，至776.44吨，为2008年12月以来最低水准。
其他贵金属方面，现货铂金XPT=跌0.7%，报每盎司1,323.30美元。现货钯金XPD=急挫1.5%，报每盎司791.80美元。（完）
(编译 母红; 审校 李军)
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