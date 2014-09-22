黄金和白银持平 早盘受技术性卖盘打压走低

路透纽约/伦敦9月22日 - 金价周一小涨，早盘受美元走强和技术性卖盘拖累跌至1月初以来最低后，出现空头回补。

银价在早盘跌至四年低位后，也基本收复全部失地。

贵金属上周重挫，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示开始升息后，升息速度将快于预期后，美元兑一篮子主要货币攀升至四年高位。今日美元指数.DXY上扬0.1%。

近期出炉的一系列乐观的美国数据打压了黄金的避险吸引力。周一公布的数据显示，美国8月成屋销售意外回落，但分析师称，销售下降并不暗示楼市再度转弱。

“鉴于(黄金)近期表现不佳，且缺乏支撑金价的因素，加之银价走低，我们怀疑下一步金价将跌穿1,180美元，”花旗旗下的技术研究部门CitiFX的分析师Tom Fitzpatrick表示。

现货金XAU=盘中触及1,208.36美元的低位，后反弹，1804 GMT，小涨0.1%，报每盎司1,216.89美元。

美国COMEX-12月期金GCZ4收涨1.30%，报每盎司1,217.90美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值高出约10%。

金价收在近期支撑位1,210美元之上，引发部分来自中国买家的实货需求，经纪公司Newedge的贵金属交易员Thomas Capalbo表示。

现货银XAG=盘中触及2010年6月以来最低17.30美元，分析师称，因由期铜引领的金属普跌之势重压对白银的工业需求预期。

现货银稍后上扬0.2%，报每盎司17.80美元。

投资者的兴趣也降低。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust (GLD)的黄金持仓量上周五减少7.78吨，至776.44吨，为2008年12月以来最低水准。

其他贵金属方面，现货铂金XPT=跌0.7%，报每盎司1,323.30美元。现货钯金XPD=急挫1.5%，报每盎司791.80美元。（完）

(编译 母红; 审校 李军)

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