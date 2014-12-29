全球金价银价下滑 因美元继续攀升

日本3月出口增速创逾两年来最快 贸易摩擦担忧令前景蒙尘
路透东京4月20日 - 日本3月出口增长速度为逾两年来最快，汽车零配件和钢铁出口增长，显示海外需求增加，这有助于提振日本缓慢的经济增长。
路透纽约/伦敦12月29日 - 金价周一下滑，回吐上一交易日多数升幅，银价也走软，因美元强劲及技术信号利空，抵消了希腊提前举行大选的不确定性。
1909GMT，现货金跌1.1%，报1,181.16美元，上周五大涨1.8%。
美元从稍早跌势中反弹，美元指数续升。
现货银大跌1.7%，报15.74美元，扭转稍早升势，在跌穿16美元支撑位后扩大跌幅。
因圣诞和新年假期，市场成交清淡。芝加哥商业交易所集团(CME Group)贵金属和基本金属期货和选择权场内交易1月1日将休市。
欧洲股市周一涨跌互见，希腊股市重挫殃及其他南欧股市，因此前希腊议会否决了政府提名的总统候选人当选，希腊将提前举行大选，这可能影响该国的救助计划。
今年现货金势将下滑2%，现货银年度跌幅可能达到19%。
2月美国期金结算价跌13.40美元，报每盎司1,181.90美元。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR的持仓量周五减少0.08%，报712.30吨的六年低点，凸显金市利空人气。
不过，香港政府统计处周一发布的数据显示，11月份由香港净流入中国内地的黄金量按月升27.7%，连续四个月上升，为自今年2月以来最高的单月净流入水平。
现货铂金跌1.2%，报每盎司1,196.75美元。现货钯金XPD=下滑0.9%，报每盎司807.00美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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