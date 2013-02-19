金价跌至六个月低位附近 因对经济感到乐观

* 投资人聚焦在股市,标普500指数升至五年高位

* 市场关注周三公布的FOMC会议记录,寻找美国货币政策前景的迹象

* 铂金下跌,此前Amplats旗下的南非矿场即将恢复生产

路透纽约2月19日 - 金价周二下跌至六个月低位附近,持于略高于每盎司1,600美元的水平,因股市上涨和全球经济前景改善的迹象削弱黄金避险吸引力.

金价下跌0.5%,因投资人投向较高风险资产,因标普500指数攀升至五年高位,因近期一系列企业并购活动暗示,股票可能为投资人带来更高价值.

技术面疲弱也令贵金属价格全面走软.银价大跌约2%,至六个月低位.

分析师表示,欧元区可能无序解体带来的汇率风险不断减弱,且近期数据显示全球经济持续复苏,降低了投资人对黄金的需求.

在1714 GMT,现货金下跌0.6%,至1,600.66美元,盘中触及1,600.34美元的日内低位,接近周五触及的六个低点1,598.04美元.

美国4月黄金期货下滑8.90美元,至每盎司1,600.60美元,路透初步数据显示,成交量较250日均值高出约10%.

成交量比平常多,因该数据包括了周一的电子交易,美国市场周一因总统日假期休市.

交易商表示,上周黄金价格下跌3.5%,为2012年5月来最大单周跌幅,这使金价短期容易进一步下跌.

现货银下跌2%,至每盎司29.25美元.

铂金价格下跌,之前铂金生产商Anglo American Platinum (AMSJ.J)表示,其南非矿场周三应会恢复运作.

现货铂金跌0.3%,至每盎司1,686.24美元,钯金小升0.1%,至每盎司762美元.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 1600.60 -8.90 -0.6% -4.5%

COMEX白银期货 29.235 -0.614 -2.1% -3.3%

COMEX铂金期货 1691.00 13.30 0.8% 9.9%

COMEX钯金期货 763.70 10.55 1.4% 8.6%

现货金 1600.66 -8.89 -0.6% -4.4%

现货银 29.25 -0.59 -2.0% -3.5%

现货铂金 1686.24 -5.76 -0.3% 9.7%

现货钯金 762.00 1.00 0.1% 8.5%(完)

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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