金价持稳 但预计在美国公布强劲就业数据后走势脆弱

路透伦敦7月4日 - 金价周五小涨，从表现不一的欧洲股市中获得支撑，但在美国公布强劲的就业数据提振美元，殃及黄金避险吸引力后，金价走势仍脆弱。

美国6月非农就业岗位激增，失业率逼近六年低位，这是美国经济在年初意外大幅萎缩后强劲反弹的确凿证据。劳工部周四表示，6月美国非农就业岗位增加28.8万个，失业率降至6.1%，为2008年9月以来最低水平。4月和5月数据被上修，两个月就业岗位累积再增加2.9万个。

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因周五美国为独立日假期，该就业数据较以往提前一天发布。周五的假期限制了今日市场的成交量。

就业数据引发投资人臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预期提前升息。

“目前看来美联储要到明年年中才会开始升息，但如果像一些投资人认为的明年首季升息成为共识，那么金价将跌穿1,300美元。”法国兴业银行分析师Robin Bhar表示。

1750 GMT，现货金XAU=下跌0.21美元，报每盎司1,319.49美元。周四在美国公布就业数据后一度大跌1.2%，至一周低位1,309.64美元。交易商表示，之后金价缩减跌幅，因市场等待更多显示全球经济力道的宏观迹象。

美国COMEX-8月期金GCQ4收高0.50美元，报每盎司1,321.00美元。

其他贵金属方面，现货钯金XPD=升至2001年2月来最高的每盎司865美元，之后回稳至857.50美元。

交易商表示，汽车产业需求强劲以及在南非矿工罢工五个月后对供应的担忧提振价格。

现货铂金XPT=报每盎司1,489.00美元，现货银XAG=升0.1%，报每盎司21.12美元。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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