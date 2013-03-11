金价上涨 此前中国数据良莠不齐且关注美国股市升势

* 标普500指数迫近2007年来的最高位，打压避险买盘

* 中国数据显示经济复苏不均衡

* SPDR黄金ETF黄金持仓量周五再次减少

路透3月11日 - 金价周一在交投清淡中小升，此前中国公布的数据良莠不齐，但美股近期走势强劲及经济前景改善，削弱黄金的避险吸引力。

金价受到支持，因周末中国官方数据显示中国2月工厂生产及消费者支出弱于预期，令中国有更多空间推出经济刺激举措。

但分析师说，通胀不断上升的迹象可能促使中国决策者较预期更早收紧货币政策。

“尽管上周黄金表现相对不错，但本月金市将再次承受压力，特别是如果美国股市恢复升势，”INTL FCStone金属分析师Edward Meir说。

美股强劲的表现促使一些动能投资人买入股市，撤出金市。美股全面上涨，标普500指数可望连涨七日，升至2007年10月来的最高水平。

1915GMT时，现货金微升0.2美元，报每盎司1,580.41美元。

美国4月期金结算价涨1.10美元，报每盎司1,578美元，交投区间为8美元，为2013年迄今最窄的交投区间。

路透初步数据显示，成交量大约110,000口，为30日均值的大约一半，可能将为两个月来最低成交量。

现货白银跌0.1%，报28.93美元。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量在周五减少3.311吨，至1,239.739吨，为2011年10月来最低水平。

今年SPDR Gold Trust的的黄金持仓量减少超过111吨，抹去2012年总增加的96.25吨，反映投资人的避险情绪消退。

VTB Capital策略师在研究报告中称，黄金在一般投资人的投资组合中将仍然属于第二线，特别是如果全球成长继续促使市场人士在黄金以外的市场寻求较高回报。

现货铂金跌0.1%，报1,598.99美元。现货钯金下滑0.7%，报774.97美元，低于周五触及的784.50美元的2011年9月迄今最高位。

投资人投消化中国新车销售好坏不一的数据。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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