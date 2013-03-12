金价因忧虑欧元区上涨 关注ETF黄金持仓量减少

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
* 德国央行总裁称欧元区危机尚未结束
* ETF黄金持仓量继续减少，但下降速度放缓
* 1-2月中国黄金成交量增加24%
路透纽约3月12日 - 金价周二上涨近1%，此前欧洲央行高级官员称欧元区危机尚未结束，但分析师表示，金价仍容易下跌，因黄金支持的上市交易基金(ETF)的黄金持有量持续下降。
德国央行总裁兼欧洲央行管委魏德曼周二称，欧元区危机尚未结束，又表示，德国央行已拨备以亿计的欧元，应对他们认为有风险的欧洲央行行动。
金价短暂上升至接近每盎司1,600美元，为约两周高位。上周金价在接近1,560美元区域寻获支持，当时股市上涨及美国经济前景不断改善令金价承压。
但分析师说，投资人对黄金投资产品缺乏买兴，可能引发金价另一轮回落。
“金价似乎正积累一些温和的上行动能，但在投资者结清黄金上市交易基金头寸的情况结束前，我们预期黄金上升幅度不会很大，”汇丰金属分析师James Steel说。
2022 GMT时，现货金升0.8%，报每盎司1,593.20美元，为两周来最大单日升幅。
稍早，黄金升最多1.1%，至每盎司1,598.20美元，此为2月28日来的最高水平。
美国4月期金涨13.70美元，结算价报每盎司1,591.70美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约25%。
美国经济前景改善，看似促使动能投资人青睐股市而不是黄金。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量在周一下降至1,236.729吨，此为2011年10月来最低水平。
不过，其他分析师称，ETF投资人结清ETF头寸的步伐在过去一周有所缓和，这应该扶助遏制近期金价跌势。
周二美国股市道琼工业指数几无变动，不过标普500指数小幅收低，因忧虑欧元区。道指在周一连续第五个交易日触及纪录高位。
**亚洲实货买需**
亚洲的实货买需持续，被提名出任日本央行副总裁的岩田规久男重申，央行必须扩大旨在结束通缩的量化宽松政策。
在中国，投资人对贵金属买兴仍然高涨，根据路透计算，上海黄金交易所的三份主要黄金合约 的合计日均成交量在今年头两个月上升24%。
现货白银涨0.8%，报每盎司29.17美元，跟随黄金升势。
现货铂金下跌0.66美元，报每盎司1,592.74美元。现货钯金下滑0.8%，报每盎司769.97美元。(完)
(编译 利棣儿 审校 母红)
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